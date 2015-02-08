全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓和欧元净空仓--CFTC/路透

路透2月6日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至2012年6
月以来高位。
2月3日止当周，美元净多仓增至458.2亿美元，此前一周为442.8亿美
元。美元净多仓也是连续第六周达到400亿美元以上。
欧元净空仓为196,309口，相当于262.8亿美元，前一周为184,745口
。这是约两年半来欧元最大空仓部位。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 25,586 26,526
空头仓 85,157 91,184
净仓位 -59,571 -64,658
欧元(125,000欧元为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 47,719 50,489
空头仓位 244,028 235,234
净仓位 -196,309 -184,745
英镑(62,500英镑为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 36,220 38,649
空头仓位 78,618 83,989
净仓位 -42,398 -45,340
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 8,383 8,841
空头仓位 13,733 16,214
净仓位 -5,350 -7,373
加元(100,000加元为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 24,553 28,914
空头仓位 51,874 52,877
净仓位 -27,321 -23,963
澳元(100,000澳元为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 15,969 16,079
空头仓位 72,128 65,022
净仓位 -56,159 -48,943
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月3日当周 前一周
多头仓位 10,537 11,908
空头仓位 15,034 15,567
净仓位 -4,497 -3,659 (完)
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(编译 李爽 审校 蔡美珍)