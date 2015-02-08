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亚洲 | 2015年 2月 8日 星期日 13:57 BJT

全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓和欧元净空仓--CFTC/路透

路透2月6日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至2012年6
月以来高位。

    2月3日止当周，美元净多仓增至458.2亿美元，此前一周为442.8亿美
元。美元净多仓也是连续第六周达到400亿美元以上。
    
    欧元净空仓为196,309口，相当于262.8亿美元，前一周为184,745口
。这是约两年半来欧元最大空仓部位。
        
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                 2月3日当周         前一周
    多头仓位       25,586            26,526
    空头仓         85,157            91,184
    净仓位        -59,571           -64,658

    欧元(125,000欧元为1口)
                 2月3日当周         前一周
    多头仓位       47,719            50,489
    空头仓位      244,028           235,234
    净仓位       -196,309          -184,745

    英镑(62,500英镑为1口)
                 2月3日当周         前一周
    多头仓位       36,220           38,649
    空头仓位       78,618           83,989
    净仓位        -42,398          -45,340

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                  2月3日当周         前一周
    多头仓位         8,383            8,841
    空头仓位        13,733           16,214
    净仓位          -5,350           -7,373
    
    加元(100,000加元为1口)
                   2月3日当周         前一周
    多头仓位        24,553           28,914
    空头仓位        51,874           52,877
    净仓位         -27,321          -23,963
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   2月3日当周         前一周
    多头仓位        15,969           16,079
    空头仓位        72,128           65,022
    净仓位         -56,159          -48,943

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   2月3日当周         前一周
    多头仓位        10,537           11,908
    空头仓位        15,034           15,567
    净仓位      　  -4,497           -3,659 (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
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