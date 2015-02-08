全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓和欧元净空仓--CFTC/路透

路透2月6日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至2012年6 月以来高位。 2月3日止当周，美元净多仓增至458.2亿美元，此前一周为442.8亿美 元。美元净多仓也是连续第六周达到400亿美元以上。 欧元净空仓为196,309口，相当于262.8亿美元，前一周为184,745口 。这是约两年半来欧元最大空仓部位。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 25,586 26,526 空头仓 85,157 91,184 净仓位 -59,571 -64,658 欧元(125,000欧元为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 47,719 50,489 空头仓位 244,028 235,234 净仓位 -196,309 -184,745 英镑(62,500英镑为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 36,220 38,649 空头仓位 78,618 83,989 净仓位 -42,398 -45,340 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 8,383 8,841 空头仓位 13,733 16,214 净仓位 -5,350 -7,373 加元(100,000加元为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 24,553 28,914 空头仓位 51,874 52,877 净仓位 -27,321 -23,963 澳元(100,000澳元为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 15,969 16,079 空头仓位 72,128 65,022 净仓位 -56,159 -48,943 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月3日当周 前一周 多头仓位 10,537 11,908 空头仓位 15,034 15,567 净仓位 -4,497 -3,659 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 蔡美珍)