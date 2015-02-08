中国企业：绿地集团在美英澳韩建立商品采购中心，布局零售全产业链

中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
路透上海2月9日 - 中国最大房地产企业--绿地集团正加大新业务拓展力度，公司周日宣布组建全球直销中心及在美国、英国、澳大利亚和韩国建立海外直接采购中心，启动公司零售全产业链的布局。
公司新闻稿指出，与传统零售企业不同，绿地全面进军“大消费”领域，将连接从自产、直采到直销的全产业链，同时构筑线上线下的全渠道，建立全球商品进口网络和资源，真正实现“全球资源，中国市场”。
绿地还计划陆续投资收购一批优质海外企业，包括食品企业、日用品企业等，并根据国内市场需求调整，形成海外资源获取平台。在直接采购方面，绿地将通过设立在全球各地的海外直采中心，建立全球采购海外优质商品的直接通道，有效确保进口商品达到1.5万种以上、占比超过80%，构筑价格和差异化优势。
新闻稿指出，未来，绿地“大消费”战略将进一步在零售全产业链布局层面打通线上线下，实现全渠道发展和涵盖物流仓储、商品进出口的全球布局，利用全球资源服务国内市场。
绿地集团已提出未来五年打造三大产业集群，即房地产为核心的城市综合开发产业集群、消费及生产性服务业产业集群和金融投资产业集群，大消费无疑是该集团未来重要的业务爆发点。
随着中国经济快速发展和居民收入提高，消费层级正逐步提高，例如沿海发达地区已有更多投资者将商品采购转向全球市场，海淘成为时尚名词。
绿地集团借壳地产公司金丰投资 方案去年3月公布，金丰投资拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/8 深 新天药业 002873 1,722 18.41 22.99 中德证券 5/10 5/9 深 民德电子 300657 1,500 15.60 22.84 长城证券 5/11 5/9 沪 保隆科技 732197 2,928 *22.87 *21.66 一创摩根 5/11 5/10 深 天圣制药 002872 5,300 -- -- 华西证券 5/12 5/10 沪 今创集团 732680 4,200
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减 少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04 5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37 5/3 5,352.0 3,767.5