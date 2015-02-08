中国企业：绿地集团在美英澳韩建立商品采购中心，布局零售全产业链

路透上海2月9日 - 中国最大房地产企业--绿地集团正加大新业务拓展力度，公司周日宣布组建全球直销中心及在美国、英国、澳大利亚和韩国建立海外直接采购中心，启动公司零售全产业链的布局。

公司新闻稿指出，与传统零售企业不同，绿地全面进军“大消费”领域，将连接从自产、直采到直销的全产业链，同时构筑线上线下的全渠道，建立全球商品进口网络和资源，真正实现“全球资源，中国市场”。

绿地还计划陆续投资收购一批优质海外企业，包括食品企业、日用品企业等，并根据国内市场需求调整，形成海外资源获取平台。在直接采购方面，绿地将通过设立在全球各地的海外直采中心，建立全球采购海外优质商品的直接通道，有效确保进口商品达到1.5万种以上、占比超过80%，构筑价格和差异化优势。

新闻稿指出，未来，绿地“大消费”战略将进一步在零售全产业链布局层面打通线上线下，实现全渠道发展和涵盖物流仓储、商品进出口的全球布局，利用全球资源服务国内市场。

绿地集团已提出未来五年打造三大产业集群，即房地产为核心的城市综合开发产业集群、消费及生产性服务业产业集群和金融投资产业集群，大消费无疑是该集团未来重要的业务爆发点。

随着中国经济快速发展和居民收入提高，消费层级正逐步提高，例如沿海发达地区已有更多投资者将商品采购转向全球市场，海淘成为时尚名词。