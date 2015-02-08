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货币新闻 | 2015年 2月 8日 星期日 13:59 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月3日持仓报告(表)

路透2月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年2月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(708,274口)

173,923 200,165 109,694 380,018 280,644 663,635 590,503 44,639 117,771

较1月27日变动(未平仓合约：增加25,302口)

9,421 2,180 4,728 5,616 20,600 19,765 27,508 5,537 -2,206

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.6 28.3 15.5 53.7 39.6 93.7 83.4 6.3 16.6

各类交易商数量(总计为618家)

139 229 203 144 188 411 517(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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