日韩经济指标预测--2月9日-2月16日****

中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余3,580 盈余4,330 2月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.8 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 45.2 2月10日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -4.3% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.5% 2月11日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +1.1% +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +2.4% +1.3% (较上年同期) +5.9% -14.6% 2月12日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,752 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,048 2月13日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月16日当周 2月15日(日) -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差55 出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.4% 进口(较上年同期) -- -11.0% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% -0.5% (环比年率) +3.7% -1.9% 2月16日(一) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -0.8% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.0%(完)
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/8 深 新天药业 002873 1,722 18.41 22.99 中德证券 5/10 5/9 深 民德电子 300657 1,500 15.60 22.84 长城证券 5/11 5/9 沪 保隆科技 732197 2,928 *22.87 *21.66 一创摩根 5/11 5/10 深 天圣制药 002872 5,300 -- -- 华西证券 5/12 5/10 沪 今创集团 732680 4,200
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减 少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04 5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37 5/3 5,352.0 3,767.5