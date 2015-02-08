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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 07:09 BJT

****日韩经济指标预测--2月9日-2月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值

    
    2月9日当周
    
    2月8日(日)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  1月         --         +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             12月    盈余3,580   盈余4,330
    
    2月9日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            1月         --          38.8
    0500 日本服务业景气判断指数                        1月         --          45.2
    
    2月10日(二)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      1月          --        -4.3%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -13.0%
    2300 韩国失业率                                    1月          --         3.5%
    
    2月11日(三)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  1月       -0.6%        -0.4%      
                             (较上年同期)                        +1.1%        +1.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                         12月       +2.4%        +1.3%
                     (较上年同期)                                +5.9%       -14.6%
    
    2月12日(四)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --       买超6,752
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --       卖超1,048
    
    2月13日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月16日当周
    
    2月15日(日) 
     --  韩国贸易收支(亿美元)                    1月修正值          --       顺差55
             出口(较上年同期)                    1月修正值          --        -0.4%
             进口(较上年同期)                                       --       -11.0% 
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季        +0.9%        -0.5%
                              (环比年率)                         +3.7%        -1.9%
     
    2月16日(一)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      12月          --        +8.7% 
    0430 日本工业生产                             12月修正值        --        +1.0%
             产能利用率(较前月)                                     --        -0.8%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               1月          --        -0.9%
                                (较上年同期)                        --        -2.0%(完)
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