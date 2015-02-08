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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 07:17 BJT

东北亚情势：朝鲜从其东海岸发射五枚短程导弹，展示军力

路透首尔2月8日 - 朝鲜(北韩)周日从其东海岸发射了五枚短程导弹，在朝鲜与美国和韩国口水战升级之际，此举旨在显示朝鲜的军事力量。

韩国国防部一位官员称，这些导弹在飞行约200公里后落入海里。

朝鲜周日展示军事力量是纪念朝鲜人民军成立67周年。

近期朝鲜还试射了一枚新型反舰巡航导弹。(完)
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