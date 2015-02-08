主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
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路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/8 深 新天药业 002873 1,722 18.41 22.99 中德证券 5/10 5/9 深 民德电子 300657 1,500 15.60 22.84 长城证券 5/11 5/9 沪 保隆科技 732197 2,928 *22.87 *21.66 一创摩根 5/11 5/10 深 天圣制药 002872 5,300 -- -- 华西证券 5/12 5/10 沪 今创集团 732680 4,200
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减 少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04 5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37 5/3 5,352.0 3,767.5