《中国报摘》--中国证券报2月9日

中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
* 头版头条:
--《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》实施一年来，中国私募基金行业发展进入新纪元。数据显示，截至2015年2月7日，中国境内主要的私募证券、股权、创投基金管理人已基本完成登记。已办理登记的私募基金管理人7,358家，所管理私募基金9,156只，管理规模达2.38万亿元人民币。
* 其他:
--国家信息中心报告认为，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP(国内生产总值)的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。
--自2014年9月以来，上海、广东、安徽、云南、北京等地相继成立国企改革投资基金，规模在50亿-400亿之间。专家认为，各地国企改革基金的成立将发挥启动资金的作用，减少政府投入成本和负担，加快地方国企改革的进程。
--2月6日，银行间市场清算所股份有限公司推出全球首个溢价指数类金融衍生品--自贸区铜溢价掉期（简称“铜溢价掉期”）中央对手清算业务。
--保利地产 1月实现签约面积57.17万平方米，同比下降36.66%；实现签约金额73.03亿元，同比下降26.72%。
--北京产权交易所2014年共成交各类项目39,111项，同比增长28.02%；成交金额10,920.11亿元，同比增长7.1%，年度交易规模再次突破万亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/8 深 新天药业 002873 1,722 18.41 22.99 中德证券 5/10 5/9 深 民德电子 300657 1,500 15.60 22.84 长城证券 5/11 5/9 沪 保隆科技 732197 2,928 *22.87 *21.66 一创摩根 5/11 5/10 深 天圣制药 002872 5,300 -- -- 华西证券 5/12 5/10 沪 今创集团 732680 4,200
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减 少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04 5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37 5/3 5,352.0 3,767.5