《中国报摘》--中国证券报2月9日

* 头版头条:

--《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》实施一年来，中国私募基金行业发展进入新纪元。数据显示，截至2015年2月7日，中国境内主要的私募证券、股权、创投基金管理人已基本完成登记。已办理登记的私募基金管理人7,358家，所管理私募基金9,156只，管理规模达2.38万亿元人民币。

* 其他:

--国家信息中心报告认为，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP(国内生产总值)的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。

--自2014年9月以来，上海、广东、安徽、云南、北京等地相继成立国企改革投资基金，规模在50亿-400亿之间。专家认为，各地国企改革基金的成立将发挥启动资金的作用，减少政府投入成本和负担，加快地方国企改革的进程。

--2月6日，银行间市场清算所股份有限公司推出全球首个溢价指数类金融衍生品--自贸区铜溢价掉期（简称“铜溢价掉期”）中央对手清算业务。

--保利地产 1月实现签约面积57.17万平方米，同比下降36.66%；实现签约金额73.03亿元，同比下降26.72%。