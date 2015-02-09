金砖国家：2月6日股汇市收盘纵览

路透2月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.37%，报978.57点。
中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气
香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压
中国汇市：人民币收创逾一周新高，市场猜测1月外贸顺差超预期
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收低0.9%，报48,792.27点。
巴西汇市：市场对美国升息的忧虑打压拉丁美洲多数货币，巴西雷亚尔下跌1.3%，表现逊于所有其他拉美货币。雷亚尔兑美元收在2.7767/82，上日收报2.7400/15。
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南非股市：连续第二日收高，部分受美国1月非农就业数据提振，该数据显示美国就业市场仍维持强劲。指标Top-40绩优股指数 收升0.65%至45,744.27点，综合指数 涨0.60%至51,988.32点。
南非汇市：兰特急跌，因强劲的美国就业数据提振美元
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印度股市：收低，创下八周来最大单周跌幅，Tata Motors等绩优股因获利疲弱而下跌，另外亦因担忧莫迪领导的印度人民党(BJP)在即将举行的德里邦选举中失利。NSE指数 终场跌0.58%至8,661.05点，周线跌1.67%；指标BSE指数 跌0.46%至28,717.91点，周线跌1.6%。
印度汇市：卢比兑美元 小幅收高，报61.6950/7050，上日收在61.73/74，跟随其他亚币涨势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.72%至826.400；MSCI明晟俄罗斯指数 劲扬3.02%至453.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.58%至66.985卢布；卢布兑欧元 升值0.58%至76.005卢布。(完)
(整理 于春红; 审校 杜明霞)