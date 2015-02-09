《全球重要经济事件一览表》--2月9日-2月16日

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2月9日(一)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在美利坚天主教大学哥伦布法学院讲座(2100)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行(RMB Clearing Bank)成立仪式(0015)。
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。
千叶--日本央行审议委员森本宜久发表讲话(1530)。
2月10日(二)
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
美国罗里--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛中，就“教育、创新与经济成长”主题发表演说(1320)。
渥太华--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730)。
里斯本--欧洲央行执委普雷特将出席葡萄牙央行组织的一次会议，会议主题为金融稳定以及宏观审慎政策。
2月11日(三)
布鲁塞尔--欧元区各国财长将召开一附加会议，讨论如何处理希腊的金融支持问题。
新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200)。
巴黎--欧洲央行执委科尔将在一会议上讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月12日)。
2月12日(四)
伦敦--英国央行将发布季度通胀报告(1030)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特就“非常规货币政策和下一个‘新常态’”讲话。
伦敦--欧洲央行管委会成员魏德曼讲话，主题为“迈向稳定与繁荣”(1815)。
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
2月13日(五)
圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”。(1830)
伦敦--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550)。
英格兰考文垂--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学(Warwick University)2015年华威经济峰会上讲话(1800)。
2月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 洪曦; 审校 杜明霞)