《全球重要经济事件一览表》--2月9日-2月16日

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率收低，标售结果有利短线做多

* 106/4R标售优于预期，多方趁势压低10年殖利率 * 留意美债走势，近期略偏弱恐影响台债 * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81% 路透台北5月10日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周三收低。因上日106/4 R标售结果优于预期，多头趁着有利气氛压低殖利率，不过交易商追价显得审慎。 相较于这两天106/4R殖利率的快速修正，五年券106/5走势则显得温吞。交易商表示，主流 券有转向106/4R的意味，这让106/5的卖压稍嫌沉重，不过实质买盘在106/4R的持券比偏高，明日交割后走势 料陷入整理。 〞多方掌控市场，10年券殖利率因买盘表态而修正。〞一位大型证券商交易员说。 空方则退场观望。另一证券商交易员称，这个时候可以休息，也可以做多，但就是不要做空。 不过交易商也提醒，近日美债随着市场预期美联储于6月升息的机率升高而走势偏弱，纵然指标10年期公 债殖利率尚未突破2.10-2.60%的区间，但市场气氛还是会影响台债。 大