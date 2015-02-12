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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 06:59 BJT

澳洲央行：总裁史蒂文斯称通胀恐维持在低档，澳元料续贬

路透悉尼2月13日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯在向众议院经济委员会发表的公开声明中表示：

* 经济成长低于趋势速度

* 通胀偏低且可能继续如此

* 澳元可能进一步贬值

* 部分大宗商品价格跌势颇为剧烈

* 货币政策仍有额外给予经济支撑的能力

* 主要出口商品下滑损及澳洲的贸易条件

* 今年矿业景气可能加速下滑

* 央行预估假设利率走向为偏低档，但这并非采取行动的承诺

* 除矿业外，内需好坏不一

* 公共部门支出仍非常平淡

* 正与其他监管机构就控管楼市投资升温潜在风险进行合作

* 悉尼楼市发展仍令人担忧，但其他地方尚无警讯(完)
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