澳洲央行：总裁史蒂文斯称通胀恐维持在低档，澳元料续贬

标题新闻：加拿大3月新屋价格较前月上涨0.2%，同比上升3.3%--加拿大统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼2月13日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯在向众议院经济委员会发表的公开声明中表示：
* 经济成长低于趋势速度
* 通胀偏低且可能继续如此
* 澳元可能进一步贬值
* 部分大宗商品价格跌势颇为剧烈
* 货币政策仍有额外给予经济支撑的能力
* 主要出口商品下滑损及澳洲的贸易条件
* 今年矿业景气可能加速下滑
* 央行预估假设利率走向为偏低档，但这并非采取行动的承诺
* 除矿业外，内需好坏不一
* 公共部门支出仍非常平淡
* 正与其他监管机构就控管楼市投资升温潜在风险进行合作
* 悉尼楼市发展仍令人担忧，但其他地方尚无警讯(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚间录得逾一个月最 大单日涨幅，连涨五日并触及一个月高点，因棕榈油产量增长不及预期。 市场也受到其他植物油价格上涨的支撑，交易员收盘时称，这帮助棕 榈油收复稍早跌幅。 指标7月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨2,672马币(614.82美 元)，单日涨幅为4月5日以来最大。 棕榈油盘中曾触及日高2,675马币，为4月10日以来最高。 成交量为48,557口。 “市场受到产量数据的提振，”一名吉隆坡期货交易员表示。他指的 是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四在中午市场休市时公布的数据。 该交易员并称，中国大连豆油价格上涨也扶助了棕榈油价格。 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月棕榈油产量增长5.7%至155万吨， 分别低于路透调查预期的增长8.8%和159万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油 上涨1%，大连9月豆油上涨1.4% 。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)