《交易视点》中国债市收益率曲线料趋陡峭化，但牛市近尾声--中信证券

路透上海2月9日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，从历史上看，降准之后短端利率往往下行10-20基点(bp)，长端下行5-10bp，收益率曲线陡峭化下行，目前长端下行幅度基本符合预期，但货币市场利率偏高限制了短端表现，随着春节和IPO的扰动过去，收益率曲线有望进一步陡峭化。

另一方面，从历史上看，随着降准降息政策出台，债券牛市逐渐接近尾声；在降准降息的周期中，收益率仍有一定下行空间。在外汇占款持续低迷和基本面持续疲弱的背景下，后续宽松政策仍将延续，债券市场将延续牛市行情、风险不大，但下行空间仍然受资金利率限制，建议控制仓位、灵活操作。

央行决定自2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，并配套出台了其他定向降准政策。央行此次降准的背景是持续低迷的外汇占款以及疲弱的基本面，预计降准释放资金6,000-6,700亿。

考虑到今年基础货币缺口超过1.5万亿，此次降准打开了“强刺激”政策窗口，后续宽松政策仍然将延续。

此番降准之后利率产品收益率悉数下行，但由于近来外汇占款下降带来了不小的长期流动性缺口，再加之春节临近并叠加新股申购对流动性的消耗，此次降准虽在一定程度上补充了流动性缺口，但并未带来资金利率的大幅下降，因而1年左右期限收益率下行幅度逊于长端。

**人民币升值施压出口，内需疲弱抑制出口**

1月份出口同比增速明显下滑至-3.3%，大幅低于市场5.2%的预期；进口同比增速也从上个月-2.4%断崖式下跌至-19.9%。

出口方面，受到春节错位和虚假贸易挤出的扰动，而全球经济增长分化和人民币汇率升值的滞后影响也逐渐显现；进口方面，除了春节错位和贸易融资收紧的干扰外，内需超预期低迷以及大宗商品继续下跌是进口下挫的主要原因。

前瞻地看，2014年四季度中国人民币实际有效汇率明显升值，该指数通常领先中国出口增速1-2个季度，预计一季度出口平均增速在5%附近。

实体经济可谓“内忧外患”，从出口的角度，我们主张央行顺应市场的力量让人民币适度贬值，既有助于提振出口，又有助于防通缩，应对全球货币贬值潮。

**1月债市托管量数据分析**

1月份中债登债券总托管量为28.8万亿，环比增加920亿元，增量较12月小幅回落但高于去年同期水平。

商业银行1月债券增持规模占总增持量的比重大幅下降至27%，而广义基金该比重则超过50%，其中增持的品种主要为政策性银行债(416亿元)和企业债（124亿元）。

其他主要机构中，证券公司减持、保险公司持仓环比变动六个月以来首次转正，而境外机构则延续了较强的需求。

1月全国性商业银行的回购融出余额回升至1,067亿元，但仍低于去年同期2,300亿元左右的水平，同时也大幅低于去年4,000亿元左右的月度均值，大行融出意愿虽有回升，但幅度仍不理想。(完)