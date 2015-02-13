台湾汇市：台币兑美元盘初跳升逾2角，国际美元再显疲软

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透台北2月13日 - 台币兑美元 盘初一度跳升逾2角，盘间最高报31.390的一周高位。
交易员指出，上日美国数据表现不如预期，美元全线疲软，推升包括台币在内的亚币走高。台币一早亦随之反应，形成上冲下洗格局，自上日的疲弱走势中回神。
交易员预估，今日台币或在31.350-31.430间波动。本地时间9:12时，台币兑美元升2.2角报31.410；早盘高位在31.390，持平2月6日的盘间高位。
1月美国消费者支出几无增长，因美国家庭减少购物，暗示第一季初经济成长力度转弱。 (完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)