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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 09:20 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初跳升逾2角，国际美元再显疲软

路透台北2月13日 - 台币兑美元 盘初一度跳升逾2角，盘间最高报31.390的一周高位。

交易员指出，上日美国数据表现不如预期，美元全线疲软，推升包括台币在内的亚币走高。台币一早亦随之反应，形成上冲下洗格局，自上日的疲弱走势中回神。

交易员预估，今日台币或在31.350-31.430间波动。本地时间9:12时，台币兑美元升2.2角报31.410；早盘高位在31.390，持平2月6日的盘间高位。

1月美国消费者支出几无增长，因美国家庭减少购物，暗示第一季初经济成长力度转弱。 (完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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