《中国金融债发行日程表》--2月9日

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *进出口行 50 1 3.7068% 固息增发债 2/5-2/9 50 2 3.7337% 固息增发债 2/5-2/9 50 5 3.8511% 固息增发债 2/5-2/9 (2015年1-3期增发债) 50 10 3.99% 固息金融债 2/5-2/9 *农发行 50 1 3.68% 固息金融债 2/10-2/27 60 3 3.7043% 固息增发债 2/10-2/27 60 5 3.8545% 固息增发债 2/10-2/27 (3/5年为2015年第1-2期增发债) 50 7 3.93% 固息金融债 2/10-2/27 50 10 3.97% 固息金融债 2/10-2/27 *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多60 3 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多60 5 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多50 7 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多80 10 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 (2015年第1-5期金融债增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (整理 华小萌; 审校 李宏薇/边竞)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。