《中国金融债发行日程表》--2月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *进出口行 50 1 3.7068% 固息增发债 2/5-2/9 50 2 3.7337% 固息增发债 2/5-2/9 50 5 3.8511% 固息增发债 2/5-2/9 (2015年1-3期增发债) 50 10 3.99% 固息金融债 2/5-2/9 *农发行 50 1 3.68% 固息金融债 2/10-2/27 60 3 3.7043% 固息增发债 2/10-2/27 60 5 3.8545% 固息增发债 2/10-2/27 (3/5年为2015年第1-2期增发债) 50 7 3.93% 固息金融债 2/10-2/27 50 10 3.97% 固息金融债 2/10-2/27 *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多60 3 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多60 5 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多50 7 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 至多80 10 周二招标 固息增发债 2/11-2/12 (2015年第1-5期金融债增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (整理 华小萌; 审校 李宏薇/边竞)