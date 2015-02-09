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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 16:15 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *进出口行       50             1         3.7068%     固息增发债    2/5-2/9  
                 50             2         3.7337%     固息增发债    2/5-2/9  
                 50             5         3.8511%     固息增发债    2/5-2/9  
                                    (2015年1-3期增发债)
                 50            10         3.99%       固息金融债    2/5-2/9  
    
 *农发行         50             1         3.68%       固息金融债    2/10-2/27
                 60             3         3.7043%     固息增发债    2/10-2/27
                 60             5         3.8545%     固息增发债    2/10-2/27
                                  (3/5年为2015年第1-2期增发债)
                 50             7         3.93%       固息金融债    2/10-2/27
                 50            10         3.97%       固息金融债    2/10-2/27
    
  *国开行    至多40             1         周二招标    固息增发债    2/11-2/12
             至多60             3         周二招标    固息增发债    2/11-2/12
             至多60             5         周二招标    固息增发债    2/11-2/12
             至多50             7         周二招标    固息增发债    2/11-2/12
             至多80            10         周二招标    固息增发债    2/11-2/12
                                   (2015年第1-5期金融债增发债)   
     
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2014年已发行金融债一览表》

 (整理 华小萌; 审校 李宏薇/边竞)
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