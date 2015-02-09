《交易视点》中国信用利差升至历史均值水平，有下行空间--中信证券

路透上海2月9日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，信用债收益率上周总体上涨，信用利差进一步升至历史均值水平，后续有下行空间；而若收益率因资金面趋紧而进一步上行，则可能存在一定的交易机会。

从上周央行的货币政策操作看，虽然维持逆回购利率水平不变，但降准操作的重启仍具有较积极的政策意义，考虑到基本面仍然偏弱，预计后续货币宽松操作仍将继续。

**中低评短融仍有配置价值**

上周三央行超预期下调存款准备金率0.5个百分点，激发次日早盘市场做多热情；但维持公开市场维持28天逆回购利率不变，市场转而谨慎。

从未来趋势看，本周24只新股申购预计冻结资金量或2万亿左右，这又将对资金面形成明显压力；短期来看，短端产品仍受春节和新股发行因素影响可能仍难有较好的表现。

长期来看，央行维持货币相对宽松态度不变，随着资金利率水平逐渐回归合理水平，短端产品收益率有进一步的下行空间；配置型投资者仍可择优配置中低评级短融品种。

**城投债信用利差保护不足**

上周城投债在降准后有所下行、周表现基本稳定，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率维持在5.80%左右的水平。

我们认为城投企业短期仍有政府信用支持，收益率追随其他信用产品走势不变，但信用利差保护不足，需警惕非公开发行产品的再融资风险。

**个券点评**

上周共有81只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,292.50亿元。

短融和超短融中，我们推荐15中油股SCP001、15电网CP001、15苏交通SCP001、15苏交通SCP002、15中建材SCP002、15中铝业SCP002、15中电建SCP002、15淮北矿CP001、15南方水泥SCP002。

中期票据中，我们推荐15南电MTN001；私募票据中，我们推荐15雅砻江PPN001、15桂投资PPN001、15亚泰PPN001；公司债中，我们推荐15本钢01（有担保）。 (完)