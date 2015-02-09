《HOME专栏》大量铜突然冒出，但为何挑在这时候出现？

以铜来说，像是纽奥良之类的某一地点的库存情况，往往是能看出端倪。纽奥良目前储放106,450吨的铜库存，相当于LME总库存的37%。

今年迄今纽奥良亦有9,550吨的注册仓单，使其成为第四大“到货”地点。

铜持续进入LME位于纽奥良的仓库，与美国其他地区铜库存稳定减少形成鲜明对比。

自从年初以来COMEX库存便稳定下滑，降至20,189短吨，回到2014年7月时的水准。

这是个线索，显示整个铜市场并没有在几周的时间内就从长期短缺情况转为过剩情况。

而且，这也显示了当前LME仓库库存大增，主要是出自于LME市场本身的因素，不论在仓储和市场层面都存在诱因，刺激了铜的流入，而且有些铜可能始终就“存在”。

毕竟，这也是“逆价差”应该要“做”的事，即使对LME市场来说，这种情况来得晚要比没发生要好。