《HOME专栏》大量铜突然冒出，但为何挑在这时候出现？

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
以铜来说，像是纽奥良之类的某一地点的库存情况，往往是能看出端倪。纽奥良目前储放106,450吨的铜库存，相当于LME总库存的37%。
今年迄今纽奥良亦有9,550吨的注册仓单，使其成为第四大“到货”地点。
铜持续进入LME位于纽奥良的仓库，与美国其他地区铜库存稳定减少形成鲜明对比。
自从年初以来COMEX库存便稳定下滑，降至20,189短吨，回到2014年7月时的水准。
这是个线索，显示整个铜市场并没有在几周的时间内就从长期短缺情况转为过剩情况。
而且，这也显示了当前LME仓库库存大增，主要是出自于LME市场本身的因素，不论在仓储和市场层面都存在诱因，刺激了铜的流入，而且有些铜可能始终就“存在”。
毕竟，这也是“逆价差”应该要“做”的事，即使对LME市场来说，这种情况来得晚要比没发生要好。
如果把中国本身的季节性采购模式加进来看，就会开始了解铜矿为何在如此短时间内就出现过剩是预料中事了。(完) (译文审校 张明钧)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)