台湾股市：小幅收跌且本周看淡，年关长假前量能明显萎缩

路透台北2月9日 - 台湾股市周一收跌0.37%且量能明显萎缩。分析师指出，美国升息预期再起不利股市表现，加上农历年关在即引发部分卖压，台股本周看淡，但不至于急跌，预估本周在区间内盘旋。

台湾加权指数 收跌0.37%，报9,421.50点；成交初值 为653.99亿台币，上交易日修正后为728.79亿。

〞要休长假了，退场卖压从上周五起就出来了...追价意愿不是太好。〞台新投顾分析师黄文清说。

他指出，本周五(13日)就是农历年前的封关日，长假在即，市场人气退缩；但外资在台股没有明显卖超，只是缩小买超力道，预估长假期间外资资金选择停泊在台湾的比重不低，将让大盘相对寻得支撑。

黄文清预期，如果近日国际股市没有明显变化，本周大盘指数将在9,300-9,500点区间内震荡。

美国股市周五收低，因美国就业报告好于预期支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。