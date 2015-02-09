台湾股市：小幅收跌且本周看淡，年关长假前量能明显萎缩

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 台湾股市周一收跌0.37%且量能明显萎缩。分析师指出，美国升息预期再起不利股市表现，加上农历年关在即引发部分卖压，台股本周看淡，但不至于急跌，预估本周在区间内盘旋。
台湾加权指数 收跌0.37%，报9,421.50点；成交初值 为653.99亿台币，上交易日修正后为728.79亿。
〞要休长假了，退场卖压从上周五起就出来了...追价意愿不是太好。〞台新投顾分析师黄文清说。
他指出，本周五(13日)就是农历年前的封关日，长假在即，市场人气退缩；但外资在台股没有明显卖超，只是缩小买超力道，预估长假期间外资资金选择停泊在台湾的比重不低，将让大盘相对寻得支撑。
黄文清预期，如果近日国际股市没有明显变化，本周大盘指数将在9,300-9,500点区间内震荡。
美国股市周五收低，因美国就业报告好于预期支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。
亚洲股市今日多数跟进美股收低脚步，但也有少数上涨。本地时间13:47时，香港恒生指数 跌约0.4%，但沪综指 则走高0.93%。(完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。