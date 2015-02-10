《即时观点4》中国1月CPI和PPI均创逾五年新低，防通缩风险宽松需加码

路透北京2月10日 - 中国国家统计局周二公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点，亦低于路透调查中值1%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低，亦低于路透调查中值-3.8%。

这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。

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1月详细数据:

--CPI同比上涨0.8%（路透调查中值为上涨1%）

--PPI同比下跌4.3%（路透调查中值为下跌3.8%）

--CPI环比上涨0.3%，PPI环比下降1.1%

--CPI中食品价格同比上涨1.1%，非食品价格同比上涨0.6%

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中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/dar93w

以下为市场人士的评论:

--招商证券首席宏观分析师谢亚轩

1月CPI为0.8%，较上月下降0.7个百分点。食品分项呈现出旺季不旺的现象主要是猪肉和蛋价格环比负增长，蔬菜价格环比小增；非食品价格中服务价格环比涨幅也显着低于历史同期值，反映出国内需求疲弱。

欧美货币政策分化带来的美元强势压低大宗商品价格走势，这又会传导至PPI和非食品价格，同时会对通胀预期产生影响，推动CPI和PPI的快速下行。受原油价格大幅下滑的影响，非食品价格中车用燃料及零配件和水、电、燃料的环比大幅负增长。1月PPI为-4.3%，环比下降1.1%，上游产业回落幅度较大。

通胀降至不到1%，市场对通缩更为担忧。我们对此的看法是：别慌，短期内还不会通缩。我们预计2015年全年CPI为1.5%，全年呈现倒V字形，受翘尾因素的影响，高点在二季度。

通胀的显着回落，我们认为央行的货币政策会更加积极应对，预计年内可能降息1次，降准2~3次。我们始终坚持认为汇率贬值不会制约货币政策空间。

--太平洋证券分析师 李爱敏

两项数据均超出了预期，CPI创五年新低进一步凸显通缩风险，PPI连续35个月为负值表明工业企业利润受到严重影响，未来中国经济形势依旧严峻，需要宽松货币政策予以支持。央行的货币政策较为纠结，因前期的降息等手段未能实质性的解决企业融资成本高的问题，而近期出台了一些列措施来规范货币向虚的通道，料将增强未来货币政策的效果。在疲弱的经济形势和这一系列措施的支持下，未来的宽松政策可期。

--联讯证券高级宏观和债券分析师 杨为敩

1月CPI、PPI疲弱表现在预期内。CPI创下五年新低，有去年的基数效应。去年春节较早，对物价有抬升作用。此外，猪周期的传导时滞也令生猪供给实际下降仍未有效传导至价格层面。随着季节因素影响减弱，以及猪周期逐渐回升，预计今年CPI将呈现前低后高的局面，1月将是CPI年内低点。

PPI同比跌幅的扩散主要是由于油价等大宗商品价格的下跌。近期油价回升而供给量有所萎缩，将会对油价实现修复，也会在短期修复国内PPI指标。而中期来看，工业需求下降给PPI企稳回升带来负面影响，但基建对冲以及经济弱复苏态势，使今年PPI总体持平。

--国家统计局城市司高级统计师余秋梅： 1、居民消费价格同比涨幅回落，食品价格涨幅回落约占八成。1月份CPI同比涨幅比上月回落了0.7个百分点，主要原因有三方面。

一是气候因素致使鲜菜价格同比下降。1月份全国平均气温较常年同期偏高1.9℃，受此影响鲜菜价格同比由涨转降，从去年12月份上涨7.2%变为今年1月份下降0.6%。此外，鲜果和水产品价格同比涨幅也出现回落。这三类食品合计影响CPI涨幅回落约0.43个百分点。

二是春节错月因素。去年春节在1月份，部分商品和服务价格上涨较多，抬高了今年1月份的对比基数，致使CPI同比涨幅有所回落。如服务价格今年1月份同比涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI涨幅回落约0.13个百分点。

三是受国际原油价格持续下跌影响，汽油和柴油价格同比降幅分别比上月扩大7.1和7.3个百分点，导致CPI涨幅回落约0.07个百分点。 据测算，食品价格同比上涨1.1%，比上月回落1.8个百分点，影响CPI同比涨幅回落0.58个百分点，约占CPI同比涨幅回落的八成。 1月份CPI同比涨幅有所回落的同时，部分商品和服务同比涨幅依然较高，杂志、衣着加工服务费、学前教育、停车费和家庭服务价格同比分别上涨了14.1%、5.7%、5.4%、5.2%和4.7%。 2、工业生产者出厂价格降幅扩大主因大宗原材料价格下降较多所致。受国际油价和大宗原材料价格波动的影响，今年1月国内部分重要生产资料价格降幅加深。石油加工，黑色金属冶炼和压延加工，石油和天然气，化学原料和化学制品制造四个行业工业品出厂价格同比分别下降22.7%、11.5%、32.9%和6.7%，分别影响本月工业生产者出厂价格总水平下降约0.9、0.9、0.5和0.5个百分点，合计影响约2.8个百分点，占总降幅的65%左右。

--交通银行资管高级分析师 陈鹄飞

综合新年首月制造业PMI大幅跌破50荣枯线、进出口同比增速暴跌近一成、居民和工业物价同比增速下探至五年新低的形势看，工业经济失速风险可能正在累积上升。

鉴于新常态潜在经济增速已明显放缓，反映中长端投资回报率的10年期国债、国开债也已全面跌破4.0%。而受制于部门融资主体财务软约束、刚性兑付等结构性问题制约，短端利率依然整体畸高。

从近期利率债期限利差倒挂、IRS人民币互换利率期限溢价走低来看，收益率曲线倒挂或将成为一种新常态；就政策预判来看，从“宽信贷”政策传导效率仍有待进一步提高的当前形势看，为应对“长端投资回报惯性下滑、实际利率被动抬升”不利冲击，适时启动新一轮不对称降息的结构性放松，从而降低实际利率、有效缓解通缩风险，依然必要可行。

--中国民生银行首席研究员：温彬

在外需不振、内需乏力的背景下，今年1月CPI和PPI走势低于市场预期，通货紧缩日趋明显。全球大宗商品价格低迷以及国内产能过剩压力持续，PPI创本轮下跌以来最大跌幅。

PPI连续35个月的负增长对下游产品价格产生下拉作用，再加上近期猪肉等价格下跌，食品价格同比仅增长1.1%，创下2009年9月以来新低，带动CPI进入“1”时代。

目前，世界大多数国家通货紧缩压力显着，各国央行纷纷采取降息、汇率贬值等量化宽松货币政策，我国松紧适度的货币政策在今年上半年更应侧重“松”，采取降“三率”（存款准备金率、利率和汇率）稳增长、防通缩，为正在推进的各项改革赢得时间和空间。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

此前公布的进出口，PMI数据能够验证经济疲弱、通货紧缩的态势，大家都给了比较低的预测，但实际值更低，程度更严重。

尽管有春节错位等不可比因素影响，需要结合1、2月来看，但剔除之后能确认经济还是呈现通缩加剧的态势，稳增长还应继续发力，通过加大财政资金的拨付，降息以及加快项目审批、继续扶持房地产等措施，来稳定增长，避免中国经济陷入通缩的恶性螺旋。

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

1月通胀数据全面低于预期，CPI中翘尾因素在年内属于中等水平，新涨价因素偏低，特别是CPI中的服务项目和消费品价格大幅滑落，可能暗示经济放缓开始损及消费，这一苗头值得警惕，需高度关注就业市场的变化，过去一年消费版块对稳定经济增速发挥了重要作用，若消费降温而投资难以反弹，对经济而言可谓雪上加霜。

PPI中各项数据都在恶化，这与大宗商品跌价及上游工业困境相符，考虑到国际大宗商品价格开始反弹，PPI未来或有企稳机会。

通胀数据一方面显示通缩压力加大，一方面显示总需求疲弱，宽松政策的空间已经相当成熟，我们重申应当跑步放松政策，加快降息节奏，刺激信贷和消费需求，且应为对称降息，以提高银行放贷的动力。

--中金宏观团队：

1月CPI同比增速0.8%，略高于我们预期的0.7%，低于市场预期的1%。1月CPI较12月大幅回落0.7个百分点，有春节因素推波助澜。今年春节在2月18日，节前食品采购主要集中在2月，刚好与去年春节在1月底情况相反。所以春节假期扭曲因素压低1月CPI，并将抬高2月CPI同比涨幅。但即便剔除春节因素，我们注意到1月CPI仍然偏弱。CPI季调后环比增速转入负值区间，显示CPI通缩压力隐现。

1月PPI同比增速-4.3%，低于我们预期的-4%和市场预期的-3.7%，1月PPI较上月回落1个百分点。1月PPI季调后环比增速大幅下滑。上游大宗商品价格回落是PPI跌幅加深的主因。1月购进价格指数同比下跌5.2%，与PPI的差值继续扩大。石油和天然气开采业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、钢铁等行业PPI环比跌幅居前。

PPI通缩加剧、CPI通缩风险隐现，无论是企业还是居民部门所面对的实际利率均继续上升，对投资和消费需求产生负面影响。即便考虑春节因素，预计2月份CPI同比增速可能也仅在1%左右，仍然偏低。这进一步加大货币政策放松空间。我们预计未来仍有一次25基点对称降息，和3次降准的需要。

--华创证券债券组齐晟、屈庆

CPI迎来最后一跌，看CPI做债券恐将滞后

1、食品环比弱于季节性的主要原因在于暖冬因素与春节错位。事实上，我们从50城市高频数据就可以看出，随着春节临近，1月下旬食品价格已经出现明显反弹，2月由于春节因素到来将导致食品价格继续回升。同时如果由于气候因素，春节前食品价格上涨幅度不大的话，那么对应到春节后，食品价格回落幅度也不会太大，因此1月份的CPI恐将成为全年最低点，本次公布的CPI下滑很可能将成为最后一跌。

2.非食品CPI环比为0.0%，同比为0.6%。1月份发改委曾经两次下调油价，油价的下跌依然对CPI造成了较大影响，比如与油价密切相关的交通通讯及服务环比为-0.4%，其中车用燃料及零配件环比为-6.7%，居住项下的水、电及燃料环比为-0.3%，均处在历史较低水平。同样，以油价为代表的大宗商品价格的下跌也导致PPI出现了较大幅度下跌。

但值得注意的有两点，一是CPI与PPI差距的扩大将有助于中下游企业业绩的改善，二是价格指数具有一定滞后性，以上反映的均是已经发生的事情，而进入2月份之后油价已经出现了较为明显的反弹，发改委在油价“十三连跌”之后也在2月首次上调油价，这给市场带来了与1月份CPI表现截然不同的市场状态、市场预期与市场情绪，将会导致看CPI做债的策略也将具有一定滞后性。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳

物价仍在超预期下滑，但对于货币政策这并非最重要的。

从食品价格来看，保鲜期短，受天气影响大的鲜菜、鲜果涨幅较大，但猪肉、羊肉等价格环比回落拉低食品类价格涨幅。非食品和服务类价格涨幅低于预期，这受到油价下跌影响，也有国内消费预期谨慎和地产销售疲弱因素。由于国际油价大幅下滑，交通和通信价格环比下滑0.4%，对于地产销售谨慎使房租环比增长持平，而收入下降使娱乐教育和服务类环比政府仅为0.4%，低于历史平均。

PPI跌幅远高于市场预期，这既在于国际油价下滑，也在于内需疲弱，导致价格走低。分行业来看，石油和天然气开采、石油价格、炼焦加工行业价格跌幅分别达15.3%和7.8%，高库存和需求疲弱使钢铁价格跌幅在2.3%。此外中游行业的表现亦不佳如化工品、金属制造业和通用设备制造业等价格仍在环比回落。我们认为需求低迷，使上游价格下跌对于企业盈利的改善将不是持续性的。

由于通缩风险增加，政策宽松仍是必要的。但从去年11月降息，到今年1月降准，宽松货币政策效果并非立竿见影，如降准后回购利率一直维持在4%以上，这尽管有春节、IPO冲击的扰动，但也反映货币政策传导机制不畅。

我们认为通缩风险增加一直是宽松政策的必要条件，采用何种工具才更为重要。考虑经济下行风险仍大，4月开工旺季前降息或是必要的，此外国开行也将承担“准财政”职能，通过PSL为基建投资提供资金。

考虑企业对于经济前景看法谨慎、银行风险偏好回落，宽松货币政策的效果并不宜高估，未来政府简政放权、推行的财政、国企改革等提高经济效率的政策才更为重要。

--民生证券宏观团队：

2月降准不是终点。

1月CPI同比增长0.8%。物价跌落至“1”以下和春节错位导致的高基数有关。一般春节期间物价都会季节性上涨，去年春节是1月，因此今年物价同比计算时对应了去年高基数。2月CPI同比又会因春节效应明显反弹，短期内通胀仍会在1%-2%的区间内运行，讨论通胀“0”时代还为时尚早。

全年来看，通胀仍将在低位徘徊。分项看，食品项环比涨幅1.2%，涨幅弱于历史均值。尽管生猪产能下降，但产能的去化只是总需求放缓下的滞后反映，并不能作为猪周期的启动条件，在经济放缓和反腐大环境下，屠宰企业销售不畅导致库存被动高企，猪价持续下行；今年1月天气相对暖和，鲜菜、鲜果供给充裕，此外，油价下降降低运输环节成本亦拖累鲜菜鲜果价格，鲜菜鲜果价格环比上涨幅度弱于历史均值。非食品项环比0增长，油价下降，车用燃料及零配件环比跌幅6.7%，同比跌幅更是高达18.3%，尽管近期油价有所反弹，但考虑到今年上半年原油和去年同期对应的基数差距，且考虑到原油库存高企，油价反弹力度和持续性预计偏弱，未来油价还会继续拖累物价涨幅。

总体来看，通胀低位徘徊最主要的原因还是经济持续下行导致实体总需求不足，稳增长的力度和强度难以抵掉房地产下行、地方造城运动收敛和私营部门投资下降的合力，出于通缩和金融风险防范的考虑，货币还会继续宽松，2月降准不会是货币宽松的终点。

PPI同比下降4.3%，降幅再度扩大，房地产投资持续下行，经济总需求不足是PPI降幅扩大的主因。1月30城市高频跟踪的房地产销售套数和面积同环比均大幅走弱，1月万科和保利公布的销售额同比均出现负增长。可见，在一系列政策支持下，房地产销售还未见实质性好转，从销售-库存去化-土地购置-开工投资的传导链条看，房地产投资还有持续下行的压力，PPI好转可谓遥遥无期。

由于工业品产能跟随房地产和地方基建扩张，房地产因人口和库存步入长周期下行，地方政府主导的大快干式投资被抑制，工业品产能过剩压力凸显。需求端长周期不见好，PPI好转只能寄希望于供给收缩，若过剩产能不能被有效出清，工业品价格将持续负增长。

总体来看，未来CPI还有下行压力，货币政策仍将保持宽松，降准不会是货币宽松的终点。但货币宽松主要是为了缓释物价下行压力之下的存量债务风险，并非刺激增量经济，一方面因新常态下经济政策更注意调结构，地方政府随肆意举债发展经济的旧思路被抑制；另一方面，人口和库存因素决定了房地产长期下行趋势已定，货币宽松也刺激不了房地产投资的增量。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

物价数据方向一致，但低于预期，尤其PPI跌幅比较显着。

目前看来需求的回升力度低于预期，这种局面可能还是会延续一段时间。尽管2月份春节期间生活资料和消费品价格回升，但幅度不会太大，三月份又会回落，低迷的状态会持续到一季度。

但今年二季度和三季度估计这个价格会企稳回升，因为原油价格也进入企稳回升阶段，之前价格继续下行是由能源价格主导，当原油价格企稳回升，物价整体趋势也会好转，再加上1、2季度后各种投资活动会回升，PPI抑制的力度减少，1-2月的数据还不能影响到政策。

通常对于1、2月的单月数据是谨慎的，有春节和季节因素，3月数据更有参考价值。

目前对价格的判断需要盯住原油价格，成也萧何败也萧何。回升也将是它主导，物价没有大幅反弹的动力，但有企稳的能力。能源价格探底后在震荡中还是会回升，美国的经济数据还是比较好，欧洲还是要好于预期。

总体而言，价格进一步走低导致通缩局面出现的可能性较低。

--海通证券宏观姜超、顾潇啸:

通缩来敲门，宽松需加码。

1月CPI大幅回落至0.8%，与我们预测一致，食品价格跳水至1.1%，源于鲜菜价格转跌、春节错位因素影响；而油价低迷、消费不振，非食品价格同比大降至0.6%；2月以来菜价季节性上涨，但猪价继续下跌，食品价格涨幅有限。预测2月食品价格环比上涨3.5%，2月CPI为1.3%。

1月PPI同比降幅扩大至4.3%，受油价下跌和大宗原材料价格波动影响，生产资料价格降幅扩大，PPI环比跌幅达1.1%；2月以来国际油价反弹，但国内油价仍低，且煤价、钢价叠创新低，预测2月PPI环降0.4%，2月PPI降幅将扩大至4.4%。

我们预测2015年CPI为1.4%，PPI为-4%，通缩仍为主要风险。1月经济开局不佳，人民币短期贬值、经济通胀低迷等均要求央行加大宽松力度。我们观察以往央行的政策放松周期往往同时启动降息降准，以同时增加信贷的供给和需求。考虑到本轮经济增速已经创出24年新低，通缩风险甚于2005年，降息降准次数应不会低于历史，因此未来应至少还有1次以上降息， 2次以上降准。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

通货紧缩比预想的严重。通货紧缩是经济低迷的结果，未来形势还会恶化，这种局面不因货币扩张而改变。虽然扩张货币政策对扭转价格趋势无效，但政府总会出面做点什么，因此未来降息降准的政策还会出台。利率进一步下降趋势愈加明朗。

**相关背景**

--中国国家信息中心最新报告称，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。

--中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

--尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。