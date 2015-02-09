《交易视点》中国债券收益率节前料震荡向下但IRS易反弹--广发银行

路透上海2月9日 - 中国广发银行最新报告认为，降准绝对是上周的重磅政策，整个市场欢腾了，债券收益率却在快速下降后小幅反弹。本周市场的焦点仍在资金面上，而临近春节，折腾的人少了不少。

利率会降，前提是资金利率能真正降下来。目前市场的因素已经具备，6,000多亿人民币令资金比较宽松，即使春节前资金不太宽裕，春节后也会明显好转。另一个因素就是开盘利率，必须逐步低开，才利于引导回购利率回落。在资金利率明显回落的前提下，债券利率才有可能逐步下降，但下降速度必然不快，因为宽松预期已经反应太多。

本周预计利率震荡略向下，资金受IPO影响宽松程度有限，买盘需求提升可能不大。IRS震荡为主，目前的IRS已经反应资金利率大幅下降的预期。推荐继续持有中短债，长债也可以买入，IRS可以继续支付短端固定利率，毕竟IRS利率已经远低于资金利率。

**ROO7春节后可能降至3.7%**

降准终于落地，市场满是欢腾，资金已经处于比较宽松的状态。春节前资金面可以高枕无忧。降准6,500亿加上MLF的3,700多亿，过万亿的资金投放可以覆盖大部分春节现金漏损。预计3月份开始资金会呈现供给充足，利率走低的局面。说到资金利率，只要资金开盘利率有所走低，必然会带动资金利率自发下降，资金和债券利率的倒挂局面终结。预计春节前，R007有望回到4.0%，春节后很可能降至3.7%左右。另外，降准落地后，市场的乐观预期会延续，至少心态上会放松，有利于压低资金利率。

降准落地，债券利率如期下行，但幅度却有些不及预期，原因仍是资金利率较高，以及止盈抛盘太踊跃。对于资金利率，前文说过，现在即将开始下降，年前降至4.0%问题不大，年后可能更低。不过对于债券利率来说，即使3.5%的R007还是略高。当然，R007能明显下行已经很不容易。对于止盈抛盘，可以趁机买入一点，加上之前一直持有的中短端仓位，继续等待资金利率下降打开的下方空间。长端也可以适量参与，但交易类资金最好参与140229或150205这种活跃品种，不要顾虑其估值偏低。投资型资金可以果断收取曲线位置最高的5年品种，尤其是老债。债券曲线整体下降的空间不好说，目前已经下降10bp，政策的边际刺激效果递减，未来更需要靠真实的低资金成本和乐观预期拉低收益率。前者希望更大，而乐观预期必然是逐步消耗的，基本面的任何好转迹象都会大大阻碍利率下行步伐。

IRS的走势印证了之前的观点，即预期反应过于充分，R007限制了IRS利率下方的空间。降准后，利率虽然有下降，但降幅小于预期，只有10bp多。一方面R007下降速度不快，相比IRS利率还是太高，另一方面，降准后虽然投放6,000多亿资金，但资金面并未见到泛滥局面，说明春节前资金需求较大，现金漏损明显。另外，外汇占款和汇率干预等因素，也会部分抵消降准效果。而春节后，R007利率有望回落。上文提到，春节后有望回落至3.7%，甚至3.5%。当然，R007即使降至该水平，IRS也没有高估。所以现在IRS水平只能说合理，一旦资金利率回落不及预期，IRS更有可能反弹。

现在repo IRS曲线依然倒挂，基本面因素会对长端造成更加明显的影响。这种影响更多是利多出尽，而较低的CPI、工业数据等已经无法带动利率下降。所以未来IRS利率需要依靠实际资金宽松、利率下降和持续的政策乐观预期来压制，曲线才能继续倒挂。现在推荐的策略是，手中持有债券，继续保持支付固定利率仓位，对于低估的IRS利率，没有理由继续忍受负carry继续做低，只需果断支付固定即可。

**上周市场回顾：债券及IRS利率先降后升**

上周降准后，利率虽然走低，但反弹幅度也不小，最终债券利率下降不大。整体来看，新债比老债降幅更大，3年、10年的新债降幅在3-8bp，而同期先老债基本没动。一方面流动性差异大致债券走势分化，而更重要的是，这恰恰反映出市场对降准等政策预期过于乐观。债券走势分化，也说明交易盘参与市场力度较大，投资盘发力有限，所以并未看到全面买债的局面。当然这也与资金状况有关，整体感觉暂时有点利多出尽，止盈兑现的局面。

资金面在降准后确实有所宽松，但幅度并不算大。R007有所回落，但速度较慢。上周释放的6，600亿，要弥补春节前的现金漏损，要应对外汇占款减少，所以宽松效果难免要打折扣。其实春节前能保持这种略宽松已经不错，等到春节后现金回流，资金面有望更加宽松。

IRS利率在降准后做出“深V”图形。降准前，IRS利率已经在各种宽松预期的压力下逐步走低，尤其是海外市场砸盘，大量flow带动国内市场一起下降。而降准当晚，repo1y最低被砸到3.10%，随后逐步反弹至3.15%，第二日一早，卖盘继续发力，将repo1y压低在3.15%左右，repo5y在3.13%。不过资金利率并未明显下降，所以IRS最终被止盈盘推动不断上涨。到上周五基本回到降准前的水平，repo1y在3.30%，5y在3.29%，曲线陡峭化。一方面降准后由于现金漏损等影响，资金宽松程度有限，另一方面，乐观预期兑现导致止盈盘太多，所以IRS利率走出深V图形。

综上所述，上周降准带来宽松的资金面，但由于春节因素影响打了折扣，加上之前乐观预期过于充分，止盈盘较多，所以债券和IRS利率都是先降后升，最终下行幅度不大。（完）