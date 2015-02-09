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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 10:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元测试1.1335附近的小时线阻力位

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    * 美元/日圆今日下跌，激励欧元/美元空头回补
    * 虽然希腊偿债期限临近，但市场对希腊问题疑虑不予理睬
    * 技术图小时线阻力位1.1335面临考验，若突破则下看10日移动均线
切入位1.1355. (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 孙茉莉)
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