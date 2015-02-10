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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 08:42 BJT

澳洲数据：1月企业现况指数维持低迷，因制造业者处境艰难

销售分项指数下降4点至正5，获利能力分项指数下滑1点至正1，就业分项指数保持在负1。

这次调查是在澳洲央行上周降息至纪录低点2.25%之前进行的。降息未来可能会提振企业信心。

金融市场<0#YIB:>走势反映，6月前可能进一步降息至2%，最早下月降息的可能性相当大。

调查显示，企业投资前景有所改善，相关指数上升1点至正5，符合长期趋势水平。

通胀压力受限，企业称闲置产能增加且薪资成长放缓。(完)

(编译 于春红/张涛；审校 李爽/戴素萍)

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