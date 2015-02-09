全球金融：投资人追求更高回报，汇率对冲ETF蔚为风潮

外汇市场波动性上升，令市场对汇率对冲ETF的需求随之增加。

**选择对冲，值得吗？**

在美元强势的情况下，汇率对冲ETF迄今为止的表现要好于非对冲ETF。

但KraneShares投资长Brendan Ahern表示，对冲也是有代价的，而且取决于目标国的利率水平，因此成本可能会高于获益。去年，该机构推出了一个中国ETF商业报告，并提交了这个ETF对冲版的申请。

外汇曝险通常通过买入远期合约来进行对冲，每个月要对这些合约进行展期。对冲成本需要考虑到美国一个月利率以及目标市场利率间的差。如果美国利率较高，那么对冲成本就将是负值，意味着投资者将因利率差而得到收益。如果目标市场利率较高，那么对冲成本也将随之上涨。

所以，在墨西哥、印度和巴西等高利率国家，对冲成本要高于欧元区、日本和英国等低利率的国家与地区。

WisdomTre最新数据显示，对冲瑞郎、日圆和欧元风险部位的成本几乎为零，但对冲英镑风险敞口则需要花费约30个基点，而这还算是相对较低的成本。(完) (编译 张明钧/洪曦; 审校 屈桂娟)