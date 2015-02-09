全球金融：投资人追求更高回报，汇率对冲ETF蔚为风潮

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
外汇市场波动性上升，令市场对汇率对冲ETF的需求随之增加。
**选择对冲，值得吗？**
在美元强势的情况下，汇率对冲ETF迄今为止的表现要好于非对冲ETF。
但KraneShares投资长Brendan Ahern表示，对冲也是有代价的，而且取决于目标国的利率水平，因此成本可能会高于获益。去年，该机构推出了一个中国ETF商业报告，并提交了这个ETF对冲版的申请。
外汇曝险通常通过买入远期合约来进行对冲，每个月要对这些合约进行展期。对冲成本需要考虑到美国一个月利率以及目标市场利率间的差。如果美国利率较高，那么对冲成本就将是负值，意味着投资者将因利率差而得到收益。如果目标市场利率较高，那么对冲成本也将随之上涨。
所以，在墨西哥、印度和巴西等高利率国家，对冲成本要高于欧元区、日本和英国等低利率的国家与地区。
WisdomTre最新数据显示，对冲瑞郎、日圆和欧元风险部位的成本几乎为零，但对冲英镑风险敞口则需要花费约30个基点，而这还算是相对较低的成本。(完) (编译 张明钧/洪曦; 审校 屈桂娟)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。