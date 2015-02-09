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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 17:41 BJT

欧元区数据：2月SENTIX投资者信心指数升至正12.4，连续第四个月大涨

“这表明欧元区经济动能真的在改善，”Sentix称。

不过其补充道，如果希腊局势以及乌克兰危机恶化，可能对信心造成严重打击。

经济现况分项指数由负11.0升至负1.8。追踪欧洲最大经济体德国的指数从上月的正26.6升至历史高位正35.0。(完) (编译/审校 徐文焰/王颖/王兴亚/蔡美珍)
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