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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 12:41 BJT

《RUSSELL专栏》中国贸易数据明显疲弱，大宗商品价格挫跌难辞其咎

唯一疲态尽显的大宗商品就是煤炭，1月中国进口量降至1,678万吨，较12月骤减38.4%，与上年同期相比更是低了53.3%。

对煤炭品质新规的谨慎态度、国内供应充裕以及为了降低污染而实施的限煤举措，都对煤炭进口造成打压。

总的来说，整体状况就是大宗商品进口量持稳，进口额大降的主要原因是价格暴跌。

与此类似，鉴于中国制造商进口大宗商品的成本明显下降，所以产品价格下调部分导致出口额减少，这似乎是合情合理的。

如果大宗商品价格下跌并未对工业制成品价格产生通缩效应，那就更令人奇怪了。

中国经济或许不是在高速前行，但不应基于进出口的美元价值就说其步履蹒跚。(完) (编译 戴素萍/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 张荻/许娜)
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