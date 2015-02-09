《RUSSELL专栏》中国贸易数据明显疲弱，大宗商品价格挫跌难辞其咎

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
唯一疲态尽显的大宗商品就是煤炭，1月中国进口量降至1,678万吨，较12月骤减38.4%，与上年同期相比更是低了53.3%。
对煤炭品质新规的谨慎态度、国内供应充裕以及为了降低污染而实施的限煤举措，都对煤炭进口造成打压。
总的来说，整体状况就是大宗商品进口量持稳，进口额大降的主要原因是价格暴跌。
与此类似，鉴于中国制造商进口大宗商品的成本明显下降，所以产品价格下调部分导致出口额减少，这似乎是合情合理的。
如果大宗商品价格下跌并未对工业制成品价格产生通缩效应，那就更令人奇怪了。
中国经济或许不是在高速前行，但不应基于进出口的美元价值就说其步履蹒跚。(完) (编译 戴素萍/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 张荻/许娜)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)