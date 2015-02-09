中国货币市场：主要回购利率下行，但新股IPO密集登场资金需求旺盛

路透上海2月9日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率多下行，但资金面从盘初的宽松局面有所收敛，因近两日新股IPO密集登场，加之节前提现压力，场内资金需求持续旺盛。

交易员指出，由于本次新股发行冻结资金规模可能较大，短期对流动性冲击力度不小，不过央行明日公开市场料仍会出手扶助，资金面虽难免有波动但节前应不会有太大问题。

“早上情绪乐观，后来供给下来了，不过真的要借也能借到，过几天新股（资金）解冻后再看吧，应该还好了，不会出大事的，”上海一银行交易员称。

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

华东一银行交易员则谈到，今天央行公开市场增加了21天逆回购需求申报，加上同时申报的14天逆回购也已跨月，明日央行应能再为市场输血。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，但逆回购期限则由原来的七天、14天和28天三种，改为14天和21天两种。

此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

中国央行自上周四（5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7823 2.7830 -0.07

七天 4.2964 4.3488 -5.24

14天 4.7679 4.7843 -1.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4000 1.0050 +339.50

七天 6.3300 4.3000 +203.00

14天 5.9000 5.7750 +12.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8800 2.8600 +2.00

七天 4.3500 4.4500 -10.00

14天 4.7800 4.8000 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.8120 2.8560 -4.40

七天 4.3350 4.3590 -2.40

三个月 4.9040 4.9080 -0.40