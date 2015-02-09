中国货币市场：主要回购利率下行，但新股IPO密集登场资金需求旺盛

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透上海2月9日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率多下行，但资金面从盘初的宽松局面有所收敛，因近两日新股IPO密集登场，加之节前提现压力，场内资金需求持续旺盛。
交易员指出，由于本次新股发行冻结资金规模可能较大，短期对流动性冲击力度不小，不过央行明日公开市场料仍会出手扶助，资金面虽难免有波动但节前应不会有太大问题。
“早上情绪乐观，后来供给下来了，不过真的要借也能借到，过几天新股（资金）解冻后再看吧，应该还好了，不会出大事的，”上海一银行交易员称。
本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。
华东一银行交易员则谈到，今天央行公开市场增加了21天逆回购需求申报，加上同时申报的14天逆回购也已跨月，明日央行应能再为市场输血。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，但逆回购期限则由原来的七天、14天和28天三种，改为14天和21天两种。
此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。
中国央行自上周四（5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7823 2.7830 -0.07
七天 4.2964 4.3488 -5.24
14天 4.7679 4.7843 -1.64
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4000 1.0050 +339.50
七天 6.3300 4.3000 +203.00
14天 5.9000 5.7750 +12.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8800 2.8600 +2.00
七天 4.3500 4.4500 -10.00
14天 4.7800 4.8000 -2.00
Shibor
其中:隔夜 2.8120 2.8560 -4.40
七天 4.3350 4.3590 -2.40
三个月 4.9040 4.9080 -0.40
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。