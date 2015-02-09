台湾货币市场：短率大致稳于低位，农历年前资金情势相对平稳

* 短率稳于低位

* 市场资金需求不高

* 票券商先以拆入年前资金为主

* 债券附买回利率不变

记者 高洁如

路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。交易人士表示，农历年的脚步日近，但货币市场却尚未感受到年节资金应该有的紧张气氛，资金仍旧相当宽裕，需求也不大。

他们指出，今日市场交易相当冷清，市场拆借多以续做为主。拆款部分，票券商甚至表示，由于并不担忧农历年前的拆款情况，因此目前多拆入年前到期的拆款，以降低利息支出为主，尚未考虑跨年的拆款。

〞我们有拆出，但市场没什么需求，成交异常清淡，就像天气一样冷。〞一大型银行资调表示。

资调人士认为，预计本周开始应该银行会陆续开放民众领新钞，这可降低一些银行累积的积数。至于年后的情况，也有交易人士指出，虽然年后通货回笼，但银行需要的准备数字也会同步上升，并不认为积数会暴增太多。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月中旬起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行的资料，自1月23日开始，已连续11个交易日通货发行。

本地时间11:35时：

--台币兑美元 贬3.7分，报31.527。

--台湾加权股价指数 报跌0.31%，报9,427.08点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.380-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.425%，上日为0.388-0.450%。

**短票利率持平**

短票市场方面，交易人士表示，目前跨农历年以后拆款都已在市场上供应。票券商多以拉高短票库存、拆入短期拆款来操作，市场上的短票并不算太多。

〞我们不做年前的短票了，跨年的拆款其实也都有了，〞一位大型票券商交易员说。

他们表示，市场资金很多，拆借没有疑虑，因此目前反而着重在短期的拆入为主，并不担忧封关前的市况。

今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主要交投区间落在0.60-0.61%，同于上日，少数跨过3月季底的60天期自保短票则成交在0.62-0.63%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，持平于前日平均利率0.603%。

台湾央行周一存单到期963亿台币，央行发行存单金额稍晚公布。

本周台湾央行存单到期共计1兆2,894.5亿台币，到期情况除周一外，分别是周二4,132亿台币，周三2,715亿，周四3,988亿，周五3,273.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负2亿台币，累积至周日超额准备为396亿台币、加计前期1%的超额准备为1,687亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳。交易员表示，由于银行端资金充裕，今日两年期公债交割对资金调度影响微乎其微，目前整体资金情势稳中偏松，RP利率维持在既有区间低位。

他们指出，在密集国际债交割后，寿险端部分资金陆续回笼，仍有到期续作需求，投信端资金则是小进小出，资金调度仍旧顺畅，短线RP利率料大致持平低位，后续关注年关前交割30年新券对资金水位的影响。

〞钱好多，完全感觉不出有公债交割。〞一大型券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%。

今日有325.001亿台币两年期公债交割，另有两年公债到期还本402.5亿台币、华航4亿公司债到期。