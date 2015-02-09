《全球汇市》美元涨势暂歇回落，希腊问题重成焦点

全球金市：金价跌至八周低位，因避险需求减弱
路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周二跌至八周低位，因避险需求继续减弱，马克龙当选法国总统，以及美国收紧货币政策的预期提振债券收益率上升。
欧元区财长会议将于周三举行，希腊财长已经表示，他将在会上提出一份全面的建议。欧洲理事会会议则在次日召开。
欧元本月走势急剧振荡，因为市场原本寄望于希腊可能很快获得债权人提供的债务减免，但后来发现协议恐怕难以达成，令希腊脱离欧元区的风险上升。
澳元亦受创，因为中国周日发布的贸易数据再次让人担心中国增长放慢。中国是澳洲的一个重要贸易伙伴。
澳元兑美元 下滑0.4%报0.7770美元，向一周前澳洲央行放宽货币政策后触及的六年低点0.7627缓慢靠近。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1337 1.1313 +0.21 -6.28 1.2097
美元/日圆 118.75 118.96 -0.18 -0.78 119.68
欧元/日圆 134.63 134.58 +0.04 -7.01 144.78
美元/瑞郎 0.9244 0.9251 -0.08 -7.01 0.9941
英镑/美元 1.5255 1.5243 +0.08 -2.04 1.5573
美元/加元 1.2507 1.2523 -0.13 +7.65 1.1618
澳元/美元 0.7768 0.7792 -0.31 -4.90 0.8168
新西兰元/美元 0.7370 0.7357 +0.18 -5.48 0.7797
澳元/日圆 92.250 92.690 -0.47 -5.63 97.750
新西兰元/日圆 87.520 87.520 +0.00 -6.21 93.310
英镑/日圆 181.15 181.33 -0.10 -2.81 186.38
澳元/新西兰元 1.0531 1.0580 -0.46 +0.59 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/洪曦/孙茉莉/徐文焰；审校 蔡美珍/张涛/李爽)
路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周二跌至八周低位，因避险需求继续减弱，马克龙当选法国总统，以及美国收紧货币政策的预期提振债券收益率上升。
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路透纽约/伦敦5月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二变动不大， 之前小涨至数周高位，因空头回补带动的升势止步，而期糖价格缩减涨幅 。 7月纽约可可 收高5美元，或0.3%，报每吨1,960美元，盘中触 及4月12日来最高的1,971美元。 ICE数据显示，周一纽约可可期货未平仓合约连续第三日从上周触及 的纪录高位310,218口下降，至305,513口，交易商表示，空头回补带动了 三日升势。 7月伦敦可可 收低1英镑，或0.1%，报每吨1,529英镑，盘中触 及4月18日来最高的1,543英镑。 交易员表示，在两份合约录得2012年初以来最大三日升幅后，市场处 于防守态势，基金料正缩减处于纪录高位的净空头仓位。 他们指出，供应保持充裕以及生产商加快卖出可能帮助限制了升势。 7月原糖 收高0.06美分，或0.4报，每磅15.44美分。8月白糖期 货 收高2.70美元，或0.6%，报每吨445.50美元。