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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 12:08 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇回落，希腊问题重成焦点

欧元区财长会议将于周三举行，希腊财长已经表示，他将在会上提出一份全面的建议。欧洲理事会会议则在次日召开。

欧元本月走势急剧振荡，因为市场原本寄望于希腊可能很快获得债权人提供的债务减免，但后来发现协议恐怕难以达成，令希腊脱离欧元区的风险上升。

澳元亦受创，因为中国周日发布的贸易数据再次让人担心中国增长放慢。中国是澳洲的一个重要贸易伙伴。

澳元兑美元 下滑0.4%报0.7770美元，向一周前澳洲央行放宽货币政策后触及的六年低点0.7627缓慢靠近。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1337 1.1313 +0.21 -6.28 1.2097

美元/日圆 118.75 118.96 -0.18 -0.78 119.68

欧元/日圆 134.63 134.58 +0.04 -7.01 144.78

美元/瑞郎 0.9244 0.9251 -0.08 -7.01 0.9941

英镑/美元 1.5255 1.5243 +0.08 -2.04 1.5573

美元/加元 1.2507 1.2523 -0.13 +7.65 1.1618

澳元/美元 0.7768 0.7792 -0.31 -4.90 0.8168

新西兰元/美元 0.7370 0.7357 +0.18 -5.48 0.7797

澳元/日圆 92.250 92.690 -0.47 -5.63 97.750

新西兰元/日圆 87.520 87.520 +0.00 -6.21 93.310

英镑/日圆 181.15 181.33 -0.10 -2.81 186.38

澳元/新西兰元 1.0531 1.0580 -0.46 +0.59 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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