《全球汇市》美元涨势暂歇回落，希腊问题重成焦点

纽约期市：可可期货升势在数周高位止步，期糖缩减涨幅

路透纽约/伦敦5月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二变动不大， 之前小涨至数周高位，因空头回补带动的升势止步，而期糖价格缩减涨幅 。 7月纽约可可 收高5美元，或0.3%，报每吨1,960美元，盘中触 及4月12日来最高的1,971美元。 ICE数据显示，周一纽约可可期货未平仓合约连续第三日从上周触及 的纪录高位310,218口下降，至305,513口，交易商表示，空头回补带动了 三日升势。 7月伦敦可可 收低1英镑，或0.1%，报每吨1,529英镑，盘中触 及4月18日来最高的1,543英镑。 交易员表示，在两份合约录得2012年初以来最大三日升幅后，市场处 于防守态势，基金料正缩减处于纪录高位的净空头仓位。 他们指出，供应保持充裕以及生产商加快卖出可能帮助限制了升势。 7月原糖 收高0.06美分，或0.4报，每磅15.44美分。8月白糖期 货 收高2.70美元，或0.6%，报每吨445.50美元。