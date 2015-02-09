《分析师观点》台湾1月出口稍优于市场预期，有赖农历春节效应挹注

路透台北2月9日 - 台湾财政部周一公布，1月出口金额较上年同期成长3.4%，优于市场预估的升2.58%。

进口则年减4.8%，不如市场预估的年增0.18%。其中农工原料年减9.2%，矿产品的进口金额更大减约40.3%。

台湾2014年出口较上年成长2.7%。

财政部指出，1月出口成长，主要因电子及机械出口持续成长，但矿产品和化学品需求疲弱。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

1月年变动率(%) 12月年变动率(%)

整体出口金额 +3.4 -2.8

--中国(含香港) +11.8 -5.6

--美国 +8.1 +14.6

--欧洲 -12.6 -5.7

--日本 +2.7 -3.2

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

去年第四季过后，欧美耶诞出货旺季及苹果拉货旺季双双结束，使得中国及台湾进出口表现皆有走弱，目前仰赖农历春节效应支撑，预期中国经济最弱可能落在第一季，再来可望逐季往上，将牵动台湾出口表现，预估下半年出口优于上半年，第一季因总工作天数较少，估第二季起亦将逐季向上，随着美国景气仍呈现扩张，今年进出口皆可望合乎主计处预估。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

考量农历春节季节性因素调整后，1月出口大致符合预期，仍需总体考量第一季出口整体表现，预期电子业出口在1月就会攀到高峰，后续料会慢慢走弱，目前仍看不到科技新品亮点，仅靠苹果的APPLE Watch、新款iPad独撑大局，但现在仍保守预估这部分销售效应，预计对今年台湾出口挹注有限，推估第一季出口成长0-2%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收跌7分，报31.56 。

--台股加权股价指数 收低0.37%至9,421.50点。

--台湾指标10年公债103/13 殖利率收高4.59个基点报1.5950%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处11月将2014年经济成长率预估上修至3.43%，而2014年出口预估下修至年增3.01%、进口年增率则下修至2.87%。