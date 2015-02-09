《分析师观点》台湾1月出口稍优于市场预期，有赖农历春节效应挹注

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 台湾财政部周一公布，1月出口金额较上年同期成长3.4%，优于市场预估的升2.58%。
进口则年减4.8%，不如市场预估的年增0.18%。其中农工原料年减9.2%，矿产品的进口金额更大减约40.3%。
台湾2014年出口较上年成长2.7%。
财政部指出，1月出口成长，主要因电子及机械出口持续成长，但矿产品和化学品需求疲弱。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
1月年变动率(%) 12月年变动率(%)
整体出口金额 +3.4 -2.8
--中国(含香港) +11.8 -5.6
--美国 +8.1 +14.6
--欧洲 -12.6 -5.7
--日本 +2.7 -3.2
**市场评论**
--元大投顾总经分析师 王诚宏：
去年第四季过后，欧美耶诞出货旺季及苹果拉货旺季双双结束，使得中国及台湾进出口表现皆有走弱，目前仰赖农历春节效应支撑，预期中国经济最弱可能落在第一季，再来可望逐季往上，将牵动台湾出口表现，预估下半年出口优于上半年，第一季因总工作天数较少，估第二季起亦将逐季向上，随着美国景气仍呈现扩张，今年进出口皆可望合乎主计处预估。
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
考量农历春节季节性因素调整后，1月出口大致符合预期，仍需总体考量第一季出口整体表现，预期电子业出口在1月就会攀到高峰，后续料会慢慢走弱，目前仍看不到科技新品亮点，仅靠苹果的APPLE Watch、新款iPad独撑大局，但现在仍保守预估这部分销售效应，预计对今年台湾出口挹注有限，推估第一季出口成长0-2%。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收跌7分，报31.56 。
--台股加权股价指数 收低0.37%至9,421.50点。
--台湾指标10年公债103/13 殖利率收高4.59个基点报1.5950%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
**相关背景**
--主计总处11月将2014年经济成长率预估上修至3.43%，而2014年出口预估下修至年增3.01%、进口年增率则下修至2.87%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北中文记者组; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。