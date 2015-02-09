《中国债市每日综述》经济确认弱态现券收益率和IRS下行，新债短端较好

* 现券收益率和IRS下行，进出口数据确认经济弱态

* 资金面午后紧势加剧，关注明日逆回购投放情况

* 农发行五期债中，短端表现较好

路透上海2月9日 - 中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)下行，因周末公布的进出口数据呈现衰退，进一步确认经济疲态。农发行下午招标的五期固息债中，受承销团冲量等原因支撑，短端品种定位略低，需求胜于长债。

交易员称，央行公开市场逆回购报需求的最长期限，从此前的28天缩短至21天，说明对春节后资金预期较为乐观。不过午后资金面较上午更为收紧，稍稍抑制收益率跌势，下一步只能先看看央行明日逆回购投放情况。

尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

北京一银行交易员表示，现券收益率“略有下降，贸易数据确认了经济仍未走出底部。”

剩余期限约9.5年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8350%，上日尾盘为3.8489%。

另外，央行公开市场一级交易商本周可上报的逆回购需求中，期限从原来的七天、14天和28天三种，改为14天和21天两种。

北京一券商交易员指出，尾盘资金进一步收紧，但现券整体受影响不大。“尾盘(收益率)弹回来一些，不知道为啥有人抛，很快就被taken(买)完了。”

因预计春节后资金面会有缓和，不少机构对短债情有独钟。新债发行方面，农发行五期债中，也是短端定位较低。当然也有交易员指出，这可能和个别承销团成员为了完成承销任务“冲量”所致。

国家统计局将于周二(10日)公布1月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)。路透调查显示，受春节因素叠加燃油价格持续下跌影响，1月CPI同比涨幅料回落至1.0%，创逾五年新低；而主要大宗商品和生产资料价格加速下行，或推动PPI同比降幅扩至3.8%，连续35个月为负。

国债期货主力合约TF1506 成交萎缩，收报98.33元人民币，较上日结算价小涨0.04元，或0.04%。

**资金午后紧势加剧**

银行间资金市场周一主要回购利率多下行，但资金面从盘初的宽松局面有所收敛，因近两日新股IPO密集登场，加之节前提现压力，场内资金需求持续旺盛。至尾盘，资金面较上午更为收紧，但暂时未有延时闭市的消息。

交易员指出，由于本次新股发行冻结资金规模可能较大，短期对流动性冲击力度不小，不过央行明日公开市场料仍会出手扶助，资金面虽难免有波动但节前应不会有太大问题。

北京一银行交易员称，“早上各大行一波融出后忽然就没钱了。(尾盘)有些没平的，刚才还有人问我(借钱)。”

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

华东一银行交易员则谈到，今天央行公开市场增加了21天逆回购需求申报，加上同时申报的14天逆回购也已跨月，明日央行应能再为市场输血。

此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。