离岸人民币：韩国进出口银行近期将发行七年宝岛债，以4.2%定价--消息

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 两位消息人士周一表示，韩国进出口银行将于近期发行七年期宝岛债，该券已以4.2%定价，发行量为5亿元人民币。
该债券承销机构为德意志银行。这是韩国进出口银行第二度在台湾发行宝岛债，前次发债为2014年1月，当时10年期宝岛债以4.5%定价。
路透暂时未能取得发行人对此评论。(完)
台湾主要人民币发行一览请参见 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。