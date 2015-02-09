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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 12:28 BJT

离岸人民币：韩国进出口银行近期将发行七年宝岛债，以4.2%定价--消息

路透台北2月9日 - 两位消息人士周一表示，韩国进出口银行将于近期发行七年期宝岛债，该券已以4.2%定价，发行量为5亿元人民币。

该债券承销机构为德意志银行。这是韩国进出口银行第二度在台湾发行宝岛债，前次发债为2014年1月，当时10年期宝岛债以4.5%定价。

路透暂时未能取得发行人对此评论。(完)

台湾主要人民币发行一览请参见 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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