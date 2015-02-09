《路透晚报》--2月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：政府收支一律纳入预算并公开，未来简政放权要加码--总理

中国国务院总理李克强周一表示，政府收支将一律纳入预算并公开，长期趴窝的沉淀资金一律调整收回。简政放权是释放市场潜力的关键之举，下一步简政放权还要加码，坚决消除审批的“灰色地带”。

--中国经济：GDP目标有下调要求，今年增速料降至7.1%--国家信息中心

中国国家信息中心最新报告称，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP(国内生产总值)的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。

--《焦点》中国1月外贸衰退顺差创新高，内外俱疲宜用汇率等政策对冲

尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比 萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

--台湾数据：1月出口稍优于市场预期，有赖农历春节效应挹注

台湾财政部周一公布，1月出口金额较上年同期成长3.4%，优于市场预估的升2.58%。

【金融】

--中国金融：上海清算所推出自贸区铜溢价掉期，以跨境人民币计价清算

中国上海清算所上周五正式推出自贸区铜溢价掉期，以上海保税电解铜溢价为标的、以跨境人民币计价、清算、结算，为全球首创的溢价指数类金融衍生品。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，但逆回购期限则由原来的七天、14天和28天三种，改为14天和21天两种。

--中国货币市场：主要回购利率下行，但新股IPO密集登场资金需求旺盛

中国银行间资金市场周一主要回购利率多下行，但资金面从盘初的宽松局面有所收敛，因近两日新股IPO密集登场，加之节前提现压力，场内资金需求持续旺盛。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略降，外贸数据超预期疲弱提供支撑

中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS均稳中有降，但交投稍显清淡，因昨日公布超预期疲弱的外贸数据凸显中国经济下行风险，基本面继续对债市形成支撑。

【外汇】

--离岸人民币：CNH拆借利率全线回落，中资大行提供充足供应--市场人士

继上周连续两日创历史新高后，离岸人民币（CNH）拆借利率周一全线回落，其中隔夜品种下跌超过400个点子（bp）,七天期则下跌约50bp。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，贸易数据惨淡与隔夜美指回升拖累

中国外汇市场人民币兑美元即期周一早盘随中间价回调，主因中国1月贸易数据惨淡，且隔夜美指创逾两周最大单日涨幅。不过技术面隐含的人民币升值动能，令市场对人民币升贬前景出现预期分化。

--中国汇市：因做市商失误报错人民币/美元首笔开盘价，经协商已取消--交易员

中国外汇市场中的交易人士周一指出，由于某做市商的输入错误，今日的人民币兑美元第一笔开盘价出现明显失误，后经双方协调已取消了该笔交易，各提供报价的信息服务商也随即做出更正。

--《市场热谈》离岸人民币贬值氛围浓厚，CNH短端利率全线创历史新高

一场人民币贬值预期引导的金融暗战，正在海外市场无声无息上演。受海外人民币贬值预期不断升温的影响，离岸市场的CNH短端拆借利率，已经连续两天创出历史新高。

--离岸人民币：德意志新加坡分行三年期宝岛债以4.0%定价--消息

--离岸人民币：元大银行三年期宝岛债正以4.2%询价--消息

--离岸人民币：韩国进出口银行近期将发行七年宝岛债，以4.2%定价--消息

--离岸人民币：马来亚银行五年期宝岛债以4.12%定价--消息

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，期权上市助推金融板块反弹

中国股市沪综指周一小幅收升，结束连续三日跌势。分析师指出，此前金融板块调整充分，存在技术反弹需求；同时股价下跌提升估值和股息吸引力，沪股通买入交易连续两周明显活跃，显示金融蓝筹股对中长线资金吸引力仍较大。

--中国反腐：中石化集团存利益输送和领导亲属关联交易谋利问题--中纪委

中共中央纪律检查委员会周五晚间指出，中国石油化工集团存在经营管理人员搞利益输送交换问题，并有集团领导亲属子女进行关联交易谋利。中央第六巡视组于去年11月24日至12月24日进驻中石化集团，开展为期一个月的专项巡视工作。

--中国企业：阳光保险将收购纽约一顶级酒店，耗资约2.3亿美元--报载

继安邦保险以19.5亿美元拿下美国华尔道夫酒店后，中国保险企业再度出手购买美国的豪华酒店。上海证券报周一报导，阳光保险集团拟以2.3亿美元收购纽约曼哈顿最顶级酒店之一，而与购买百年老店的安邦保险不同，阳光保险集团这次买的是将开业的新店。

--香港个股：佳兆业避过违约危机并获融创入主，复牌股价最多大涨32%

避过债券违约危机并获融创中国入主的中国房地产商--佳兆业，虽然仍面对被债权人追讨还款高达280亿元人民币，但其股份周一午盘恢复买卖后，股价最多大涨32%。

--企业并购：阿里巴巴向魅族投资5.9亿美元，购买后者少数股份

中国阿里巴巴集团周一表示，将以5.9亿美元购买国内智能手机生产商魅族的少数股权，将硬件增长策略扩展至移动设备领域。

--香港个股：奇峰国际向中船集团发行近2亿元人民币股份，实行以股抵债