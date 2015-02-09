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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 12:31 BJT

《汇市简讯》20日移动均线仍是美元指数的关键支撑

0400GMT
    
    * 美元指数开盘略升，然后在亚洲市场遭遇温和卖压，美元/欧元引
领这种趋势
    * 尽管希腊局势不确定性升温，但仍有欧元买需
    * 周五在美国强劲就业报告激励下，美元指数涨1.13%，20日移动均
值切入位93.72存在支撑
    * 动能指标表明，5日和10日移动均线交叉，20日波林格区间收缩
    * 表明呈横盘整理走势，但若收在20日移动均线上方，则偏向上行
    * 浏览技术图，请点选 link.reuters.com/nep93w。(完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
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