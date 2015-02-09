《汇市简讯》20日移动均线仍是美元指数的关键支撑

0400GMT * 美元指数开盘略升，然后在亚洲市场遭遇温和卖压，美元/欧元引 领这种趋势 * 尽管希腊局势不确定性升温，但仍有欧元买需 * 周五在美国强劲就业报告激励下，美元指数涨1.13%，20日移动均 值切入位93.72存在支撑 * 动能指标表明，5日和10日移动均线交叉，20日波林格区间收缩 * 表明呈横盘整理走势，但若收在20日移动均线上方，则偏向上行 * 浏览技术图，请点选 link.reuters.com/nep93w。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 蔡美珍)