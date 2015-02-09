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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 12:43 BJT

全球金属：2014年印度超过美国，成为智利铜第四大买家

路透圣地亚哥2月6日 - 根据智利铜业委员会(Cochilco)本周发布的
数据，2014年印度超过美国，成为智利铜第四大进口国。
    
    智利是全球最大产铜国，去年铜出口量创七年新高，达566万吨。Coc
hilco上周公布，2014年智利总产量为578万吨。
    
    迄今为止，中国仍是最大买家。尽管中国房地产市场降温，但2014年
铜进口量仍在220万吨左右，相当于智利铜出口量的39%。
    
    去年亚洲买家在智利铜进口排行榜上分列前四，日本和韩国分别排在
第二和第三。
    
    随着印度经济开始成长，智利对印度的铜材出口量快速增加。这是自
2010年，也就是Cochilco公布相关数据以来，印度的排名首次超过美国。
    
    智利铜买家排行榜(单位：千吨)
    
    出口目的地  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
        中国     1785   1649   1648   2095   2193
        日本      661    697    698    720    791
        韩国      398    379    376    423    472
        印度      220    218    339    298    387
        美国      228    315    372    436    299
      总出口量   5442   5070   5233   5590   5662(完)
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