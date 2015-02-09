全球金属：2014年印度超过美国，成为智利铜第四大买家

路透圣地亚哥2月6日 - 根据智利铜业委员会(Cochilco)本周发布的 数据，2014年印度超过美国，成为智利铜第四大进口国。 智利是全球最大产铜国，去年铜出口量创七年新高，达566万吨。Coc hilco上周公布，2014年智利总产量为578万吨。 迄今为止，中国仍是最大买家。尽管中国房地产市场降温，但2014年 铜进口量仍在220万吨左右，相当于智利铜出口量的39%。 去年亚洲买家在智利铜进口排行榜上分列前四，日本和韩国分别排在 第二和第三。 随着印度经济开始成长，智利对印度的铜材出口量快速增加。这是自 2010年，也就是Cochilco公布相关数据以来，印度的排名首次超过美国。 智利铜买家排行榜(单位：千吨) 出口目的地 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 中国 1785 1649 1648 2095 2193 日本 661 697 698 720 791 韩国 398 379 376 423 472 印度 220 218 339 298 387 美国 228 315 372 436 299 总出口量 5442 5070 5233 5590 5662(完)