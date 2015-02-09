离岸人民币：马来亚银行五年期宝岛债以4.12%定价--消息

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 两位消息人士周一透露，马来西亚最大银行--马来亚银行(May Bank) 将发行五年期宝岛债，最终以4.12%定价。
该债券发行总量为4.1亿元人民币，由凯基证券承销。并预计于3月5日挂牌发行。
马来亚银行在去年11月即在台湾发行过美元债，当时30年期美元零息债以隐含年利率(IRR)4.57%定价，发行5亿美元。
路透暂时未能联络到发行人对此评论。(完)
台湾主要人民币发行一览请参阅 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。