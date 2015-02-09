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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 12:30 BJT

离岸人民币：马来亚银行五年期宝岛债以4.12%定价--消息

路透台北2月9日 - 两位消息人士周一透露，马来西亚最大银行--马来亚银行(May Bank) 将发行五年期宝岛债，最终以4.12%定价。

该债券发行总量为4.1亿元人民币，由凯基证券承销。并预计于3月5日挂牌发行。

马来亚银行在去年11月即在台湾发行过美元债，当时30年期美元零息债以隐含年利率(IRR)4.57%定价，发行5亿美元。

路透暂时未能联络到发行人对此评论。(完)

台湾主要人民币发行一览请参阅 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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