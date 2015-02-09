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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:58 BJT

离岸人民币：德意志新加坡分行三年期宝岛债以4.0%定价--消息

路透台北2月9日 - 两位消息人士周一指出，德意志银行 新加坡分行将在近期发行三年期宝岛债，并已以4.0%定价。

该债券共发行9亿元人民币，并预计于2月25日挂牌及发行。

路透暂时未能联系到发行人对此评论。

德意志银行此前已多次在台湾以总行或分行担任发行人，发行人民币及美元债券。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见

(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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