中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，贸易数据惨淡与隔夜美指回升拖累

* 人民币早盘随中间价下跌

* 贸易数据惨淡与隔夜美指回升拖累

* 盘中交投清淡，波动较窄

路透北京2月9日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周一早盘随中间价回调，主因中国1月贸易数据惨淡，且隔夜美指 创逾两周最大单日涨幅。不过技术面隐含的人民币升值动能，令市场对人民币升贬前景出现预期分化。

他们指出，因周末公布的外贸进出口负增长，今日人民币跳空低开后窄幅震荡，但创纪录的贸易顺差令整体跌幅较小。中间价成为即期汇率走向的主要牵引力。

“即期汇率还是跟着中间价在走，走贬幅度比较稳定，和上周一周二一样，基本都在靠近跌停附近盘整。”一外资行交易员说。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.2495元，上日收报6.2447元。今日人民币兑美元中间价 为6.1311元，上日中间价为6.1261元。

在央行退出常态化干预之下，目前市场关于人民币升贬值预期的较力渐增。一股份行交易员主管认为，在美元仍有可能继续走强的情况下，本周人民币维持弱势的概率较大；但另一外资行交易员认为，从技术面上判断，因临近去年创下的年内最低位，本周人民币主旋律将是小幅升值。

尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

全球汇市，美元周一守住涨幅，乐观的美国就业数据重燃美联储最早将在6月升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3755/6.3805，上日尾盘为6.367。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2507/27元，上一交易日尾盘报6.2478元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）