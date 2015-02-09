香港个股：佳兆业至1月底获债权人要求即时偿还280亿元人民币，午盘复牌

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 自去年12月底起停牌的中国房地产商--佳兆业 周一发出有关交代公司现时的财政状况及法院诉讼的公告，公司表示，截至1月底接获债权人通知要求即时偿还约280亿元人民币，公司并已委托中国法律顾问提供意见。佳兆业股份将于午盘恢复交易。
佳兆业于上周限期前支付了2,600万美元的2020年到期债券利息，暂避过债券违约危机。
公司在港股午盘开市前发出公告，交代更多有关其财务状况的资料。公司表示，截至1月底止数个银行账户的银行结余合共约5.5亿元人民币已被冻结，银行结余合共约7.25亿元已被相关银行扣划以扣抵结欠该等银行的贷款。
截至1月底公司接获债权人包括项目伙伴的通知，要求即时偿还约280亿元人民币，约207.8亿元为公司日常营运产生的要求付款。
此外，截至1月底公司债权人向中国法院提出合共60份公司境内贷款下的资产保全的申请;并接获中国法院对公司约26.78亿元人民币境内贷款下的资产保全，合共八份民事裁定书。
＂本集团拟透过友好磋商，与债权人（包括项目伙伴）解决该等民事裁定书情况。＂佳兆业称。
至于佳兆业被锁定及限制的一批物业项目，公司表示，正与相关中国当局进行沟通，目前尚未知悉原因，并将继续与当局沟通，尽快解除有关锁定及限制。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)