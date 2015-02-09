香港个股：佳兆业至1月底获债权人要求即时偿还280亿元人民币，午盘复牌

路透香港2月9日 - 自去年12月底起停牌的中国房地产商--佳兆业 周一发出有关交代公司现时的财政状况及法院诉讼的公告，公司表示，截至1月底接获债权人通知要求即时偿还约280亿元人民币，公司并已委托中国法律顾问提供意见。佳兆业股份将于午盘恢复交易。

佳兆业于上周限期前支付了2,600万美元的2020年到期债券利息，暂避过债券违约危机。

公司在港股午盘开市前发出公告，交代更多有关其财务状况的资料。公司表示，截至1月底止数个银行账户的银行结余合共约5.5亿元人民币已被冻结，银行结余合共约7.25亿元已被相关银行扣划以扣抵结欠该等银行的贷款。

截至1月底公司接获债权人包括项目伙伴的通知，要求即时偿还约280亿元人民币，约207.8亿元为公司日常营运产生的要求付款。

此外，截至1月底公司债权人向中国法院提出合共60份公司境内贷款下的资产保全的申请;并接获中国法院对公司约26.78亿元人民币境内贷款下的资产保全，合共八份民事裁定书。

＂本集团拟透过友好磋商，与债权人（包括项目伙伴）解决该等民事裁定书情况。＂佳兆业称。

至于佳兆业被锁定及限制的一批物业项目，公司表示，正与相关中国当局进行沟通，目前尚未知悉原因，并将继续与当局沟通，尽快解除有关锁定及限制。（完）

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