新债招标：中国农发行一年债利率3.68%,三年增发债3.7043%--业内人士

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透上海2月9日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的三期固息债中，一年新发品种中标利率3.68%，三年增发品种中标收益率为3.7043%，五年期3.8545%。
业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是3.15倍、3.45倍和2.80倍。
另外，农发行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间15:30结束招标。
银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年的最新收益率分别为3.7955%、3.8407%、3.8863%、3.9828%和4.0142%。
上述债券中，三年和五年品种为该行今年第一期 和第二期 的增发债，一年、七年和10年为新发债，具体发行条款如下：
一、二期增发债；3-5期新发债
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首场招标规模上限 1/7/10年：50亿元；3/5年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式
缴款日 2月27日
起息日 3/5年：2015/1/14；1/7/10年：2015/2/27
发行期 2月10日-2月27日
上市日 1年：3月2日；3/5/7/10年：3月4日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)