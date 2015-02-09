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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 15:08 BJT

新债招标：中国农发行一年债利率3.68%,三年增发债3.7043%--业内人士

路透上海2月9日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的三期固息债中，一年新发品种中标利率3.68%，三年增发品种中标收益率为3.7043%，五年期3.8545%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是3.15倍、3.45倍和2.80倍。

另外，农发行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间15:30结束招标。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年的最新收益率分别为3.7955%、3.8407%、3.8863%、3.9828%和4.0142%。

上述债券中，三年和五年品种为该行今年第一期 和第二期 的增发债，一年、七年和10年为新发债，具体发行条款如下：

一、二期增发债；3-5期新发债

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首场招标规模上限 1/7/10年：50亿元；3/5年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式

缴款日 2月27日

起息日 3/5年：2015/1/14；1/7/10年：2015/2/27

发行期 2月10日-2月27日

上市日 1年：3月2日；3/5/7/10年：3月4日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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