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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 13:52 BJT

日本央行：审议委员森本宜久称，油价虽大跌但物价料不会再次下挫

路透日本千叶市2月9日 - 日本央行审议委员森本宜久周一表示：

* 日本CPI可能将加速上升，下一财年下半年将升向2%的目标

* 多项数据显示通胀预期升高已成为一种趋势

* 诚然原油价格已进一步下跌且短期内将压低通胀，但物价上升趋势未变

* 日圆走疲提振出口业者，但可能将对疲弱的消费者信心产生一些影响

* 并不认为日债市场流动性已经降至极端水平

* 认为剔除食品和能源后的核心CPI不会降至负值，因多种商品价格都在上升 (完)
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