《交易视点》中国转债市场后续操作思路可转为尝试低吸机会--中金

路透上海2月9日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，对转债市场转为谨慎已经有一个月时间。从后续操作思路上看，正在从“且战且退”转为尝试低吸机会。股市仍存在相当大的不确定性，短期继续存量博弈下的个股和板块行情的可能性偏大，难以突波宽幅震荡走势。

估值方面，转债存量大幅萎缩，供求失衡继续，估值主动压缩的空间有限。机会成本方面，纯债市场回报想象力有限，但机会相对确定。在这种环境下，转债市场可选择余地大减，整体估值仍不低，操作难度仍非常大。好在IPO打新等冲击将兑现，市场对经济下行担忧等有所反应，短期不排除有触底反弹机会。

当然，考虑到投资者群体将单一化，加上春节等临近，本周市场活跃程度将大大降低。个券方面，巧妇难为无米之炊，仍缺乏着力点。继续强调民生、深机、深燃等老券的性价比已经开始超过次新券。民生转债在130以下建议以关注低吸低吸机会为主。上海电气转债对一般投资者仍暂且当做一级品种看法，视二级市场定位再予判断。

ETF期权本周将正式上市，上证50成分股原则受益，但实际影响几乎可以忽略，转债的影响更有限。我们延续上周思路，继续对老券中的深燃等基本面品种进行简单跟踪。最后，条款跟踪方面，同仁触发赎回条款，本周数只转债集中进入赎回登记日，建议投资对这些个券及时卖出或转股。

**市场回顾**

上周股市在IPO提速、PMI数据不佳等因素影响下继续调整，央行降准的消息一度刺激股市在周四早盘高开，但当日股指终以下跌收场。

当周上证综指累计下跌4.19%，成交量继续萎缩，而创业板上涨3%。转债跌幅略小于正股，但少有转债上涨，估值整体而言仍出现微幅收缩，几只暂无赎回压力的老券表现稍好，而已经触发赎回的几只个券大幅下跌。

**降准后股市、债市为何都不兴奋？**

背后的根本原因在于对新常态下货币政策的理解。新常态下货币政策环境出现如下变化：

1、外汇占款减少，央行对流动性的控制力大增；2、央行的货币政策多目标有增无减，且面临联储加息掣肘；3、新常态下货币政策托底不刺激，主动大幅放水刺激总需求概率降低；4、央行更强调融资贵的“结构”问题，意味着定向措施仍占有重要地位。在当前经济下行压力大增、通缩风险抬头、外汇占款系统性减少的背景下，降准本就应是宏观逆周期操作的理性选择。

无需否认，本次降准更多是对冲意味，但释放的低价、长期资金远非定向工具所能比。只不过，新常态下的货币政策放松是倒逼式的、对冲式的，市场在政策出台之前就已经对此有所透支，而对放松的节奏和力度难以形成太高预期，因而市场对政策的反应不温不火。

后续来看，城投等软约束主体被强力限制，房地产投资下行，外需分化，经济失速和通缩风险提升，货币政策仍面临甚至更大的放松压力。此外，降低融资成本如果不能从降低资金成本开始，只能是“又要马儿跑，又不给马儿草”。整体而言，融资需求萎缩叠加信用传导不畅，货币政策矜持但仍将继续，债市仍将呈现不凌厉但周期得以拉长的慢牛走势。

我们还可以沿着这一思路理解股市。降准有助于封杀股市大幅下跌空间，但直接影响有限，且打新及对经济下行担忧加剧等弱化了降准的影响。

首先，降准释放商业银行超储资金（狭义流动性），而且某种意义上是对外汇占款和春节因素等的对冲，并不会直接影响股市资金面（广义流动性）；其次，降准反而确认了经济下行的现实，也有不少投资者反而乘降准之机卖出股票筹措打新资金；再次，中期看，降准引发政策托底预期，也有助于降低IPO打新叠加春节因素冲击等负面担忧，有助于投资者情绪的稳定。

而历史上股市对首次降准的反应多负面。只有随着货币政策的进一步放松，其累积和溢出效应才有望显现。届时理财收益率下行等降低股市机会成本，提升估值。而经济增长预期也将逐步稳定，企业财务费用降低，盈利预期随之逐步好转。

短期内，股市区间震荡、存量博弈的格局还不会因此而改变。去年上演了传统金融资产价值重估。城投、房地产融资需求下降之后，非传统高收益、低风险资产供给减少，实体和金融市场资金均具有资产重新配置需求。改革、融资融券等杠杆操作叠加新媒体加速了股市的重估过程。

短期看，上周的诸多判断仍维持，监管加强导致资金流入明显放缓，A股相对H股溢价制约估值抬升，EPFR统计显示资金流出中国，海外内黑天鹅事件导致风险偏好下降，加上业绩期来临、经济下行担忧等仍制约股市上涨空间。近期的PMI、贸易数据均预示经济下行风险较大。

其中，刚刚披露的1月出口同比增速从12月的9.7%降至-3.3%，进口同比增速从12月的-2.4%降至-19.9%；商品贸易顺差600亿美元，创历史新高。全球经济分化，人民币有效汇率持续升值的累计效应可能在显现，春节错位等有利因素并未显现，出口依旧低迷。进口方面，即便考虑去年的虚假贸易导致高基础效应，以及大宗商品价格的持续调整，还是反映出内需的疲软。

在这种背景之下，政策托底的紧迫感在增强，货币政策倒逼式放松仍将继续。相应的，股市短期很难摆脱区间震荡走势，考虑到政策预期将随之升温，加上IPO打新将在本周兑现，两会前的维稳期将至，做强权益市场的政策取向不变，居民等资产再配置的过程减速但未逆转，投资者可以尝试把握低吸机会。

板块方面看法不变，关注主题性板块、政策敏感性资产、业绩靓丽的白马成长板块，重回存量博弈思路。

**转债供需跟踪**

本周转债存量将急剧减少，同时转债基金仓位似乎也已经明显下降。本周将有工行、东方等四只转债到达赎回登记日，转债存量快速减少。

简单测算，转债存量规模将从上周末的816亿元下降到本周末的675亿元，可选择余地大为降低，但对存量个券估值可能会有一定的缓冲作用。上海电气转债尚不清楚上市时间，对二级市场存量将有补充作用，缓解市场萎缩的步伐。

此外，我们的测算显示转债基金的仓位均已经明显下降，部分转债基金仓位可能已经降低到100%以内。背后既有主动因素，回避股市的调整，也有存量降低后的被动收缩。

无论如何，转债基金在转债存量中的占比反而会加大，投资者群体进一步单一化。而随着仓位的降低，即便股市反弹，转债基金之前凭借杠杆能力获得靓丽回报的可能性也已经降低。

上海电气转债上周公布中签率为0.28%，原股东参与率仅为16.25%，网下申购资金17501亿元（名义）。申购资金量与预期相差不大，非常踊跃。

本次中签率情况好于预期，主要源于原股东参与优先配售的比率较低。由于上市定位预期较高，原股东优先配售回报可观，放弃参与非常可惜。而与预判不一致的是，此前正股的强势的部分原因被认为是投资者抢权（优先配售权）所致，但实际情况大相径庭。背后的原因是什么？

我们认为还是反映了市场的分割，股票投资者对优先配售权了解不够，尤其是企业股东。当然也不排除部分股东仓位较满或融资操作，没有闲余资金参与。另一方面，由此判断上海电气股东当中的机构投资者比重应有限。

**三个小感想**

1、南山转债：历史不会重演，但却惊人的相似。最近两期南山转债的价格高点均出现在赎回触发前10个交易日左右。触发赎回后，均出现持续调整，最终惨淡收场。有何内在联系？

第一，转债对正股稀释率均很高，临近赎回后的转股抛压大（目前压力犹存）；第二，公司基本面一般，赎回触发之前，股市整体走强叠加公司积极促转股，推动转债触发赎回条款。但赎回触发之后，促转股力度消失，加上后周期板块走强意味着股市反弹也应是强弩之末。这至少验证了我们之前的建议，在即将临近赎回条款之前，任何上涨都是兑现机会。

2、赎回条款对投资者没有益处？再次重申，唯一好处就在于克服人性的贪婪。除非正股表现出明显的强势特征，且转债对正股稀释率也不高，否则临近赎回条款都是清晰的止盈信号。

3、同仁转债：赎回触发前的临门一脚。同仁转债终于凭借上周五尾盘的临门一脚触发了赎回条款。公司此前曾由于股东和业绩稀缺压力而放弃上次赎回机会，本次不会再次放弃。

转债此前也对本次赎回给予了充分预期，估值曾大幅压缩，转债价格不断向平价水平靠拢。我们此前曾提醒投资者，历史经验看，除大牛市外，临近赎回时的转债平均就在150元附近。对于同仁这种缺少弹性的品种，加上“临门一脚”风险，之前在150元也已经是清晰的止盈点，无法简单参考国金等正股强势期的品种。(完)