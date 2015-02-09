《交易视点》中国债市上半年仍有较好交易机会，仓位轻可补仓--中金

路透上海2月9日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，在货币增速、汇率和实际利率三个货币条件中，还是认为引导实际利率下降来提振内需更为重要且可操作。维持此前观点，债市在上半年尤其是一季度仍具有较好的交易机会，尽管收益率年初以来已经下行，但仍有下行空间，仓位重可以持仓不动，仓位轻仍可以继续补仓。

**人民币贬值空间有限**

由于人民币主要仍盯住美元，人民币对美元贬值空间有限。由于人民币没有经历过较大幅度贬值，货币贬值带来的资本流出压力无法估计，但长期套利资金和FDI等资金流出肯定会对金融市场和经济形成较大冲击，这从根本上制约人民币相对美元贬值空间。

尽管资本项目不完全可兑换可能对资本外流形成阻力，但近期离岸市场隐含利率与在岸市场利率逐步接近，资本管制难以阻止资本流出，这也使得通过人民币贬值换取货币政策更多自主性面临较大不确定性。

与此同时，由于人民币主要盯住美元，而人民币难以对美元大幅贬值，在美元强势背景下，人民币实际有效汇率将保持升势，通过汇率贬值改善出口和通胀预期不具有显示可行性。

总的来看，主要盯住美元的汇率制度决定人民币相对美元贬值空间有限，央行也很难通过人民币贬值实现政策目标，预计人民币对美元小幅贬值而人民币实际有效汇率总体升值是大概率事件。

具体而言，根据美元走势、国内货币宽松进程和房地产市场变化，预计上半年美元兑人民币总体是贬值压力，中间价可能贬至6.2附近，下半年美元兑人民币或略有升值，预计年底中间价可能重回6.1附近。

**利率趋于收敛的常态仍待打破**

市场迎来了央行久违的全面降准，但市场收益率下行的幅度不及预期，短端利率仍维持高位。除了此前市场已经对放松预期反映较为充分以外，也与收益率的下行面临较多制约因素有关：

第一个制约因素是央行对放松货币政策的态度。以往货币政策的调整特征是紧缩慢、放松快，但在这一轮的经济下行周期中，政府希望通过结构调整和改革的方式来推动经济的平稳可持续发展，而不是以往简单粗暴的依赖于投资驱动的加杠杆模式。落实到政策步伐上，能明显的感觉到政策的滞后性和被动性。统计央行操作主动投放流动性的总规模，可以非常明显的看到其滞后于经济指标尤其是工业增加值约1个月。价格信号上，其调整也相对偏慢。

第二个制约因素是资金外流的压力空前。去年四季度开始，尤其是央行11月份降息后，人民币的贬值预期有所增强，EPFR统计的全球资金流向显示，最近流出中国的资金量持续增加，预示1月份的外汇占款可能比12月份更低。去年降息后，资金面一直相对偏紧，除了央行流动性投放量不是很大，IPO冲击以外，资金外流可能是更重要的原因。

第三个制约因素与银行的资金成本维持高位难以下行有关。去年11月份非对称降息之后，银行的存款成本并没有明显下降。在股市的机会成本提高的情况下，理财为了留住资金保住市场份额被动提高收益率，因此降息后理财的收益率不降反升。这反过来加剧了对银行存款的冲击。

去年我们提到在经济新常态中，利率新常态的特征是趋于收敛。利率趋于收敛的意思是，在经济增速逐步下滑压制利率以及利率市场化拓展到中后期推动资金成本上升两股力量的共同作用下，很多不同期限、不同品种、不同信用评级的利率趋于接近。典型的表现在收益率曲线的期限利差压缩和信用利差压缩。对于这两股力量而言，我们总体认为经济增速的下行对利率的向下压制作用更大，利率走势是逐步下降的；但受利率市场化的制约，下行的速度相对放缓。

历史上，收益率曲线处于极端平台甚至倒挂状态一般不会持续很长时间，最终曲线会重新变陡。这一次，市场同样是放松预期十分强烈，中长期利率的下行走在政策放松前，导致了曲线的倒挂。按照历史经验，最终货币政策可能会进一步增加放松力度，引导货币市场等短期利率下行，只有短端利率进一步下行后，债券牛市才可能结束。因此，这种长短利率的相悖和相争，实际上是一场市场与货币当局比拼耐心的游戏。

从1月份的外贸数据、PMI数据和即将公布的CPI和货币数据来看，已经或将要印证整体经济动能下行的严峻形势。货币增速继续回落，人民币实际有效汇率仍延续升值，通胀下行环境下实际利率偏高，这些都导致经济无法得到有效刺激和托底。

而在货币增速、汇率和实际利率三个货币条件中，我们还是认为引导实际利率下降来提振内需更为重要且可操作。我们维持此前观点，债市在上半年尤其是一季度仍具有较好的交易机会，尽管收益率年初以来已经下行，但仍有下行空间，仓位重可以持仓不动，仓位轻仍可以继续补仓。(完)