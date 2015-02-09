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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--2月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值      前值 
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)        1月         +0.5%      -0.4%
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  1月           --         正4
                           企业信心指数                                --         正2
    0030  澳洲房屋价格指数                            第四季         +1.8%      +1.5%
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                       1月           --        3.4%
                     (经季节调整)                                     3.2%       3.2%
    0745  法国工业生产(较前月)                          12月         +0.3%      -0.3%
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                1月         -0.5%      -0.5%
                                (较上年同期)                         -0.6%      -0.3%
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)            12月          持平      +0.3%
                  (经工作日调整，较上年同期)                         -0.8%      -1.8%
    0930  英国工业生产(较前月)                          12月         +0.1%      -0.1%    
                     (较上年同期)                                    +0.6%      +1.1%
              制造业产出(较前月)                                     -0.1%      +0.7%
                        (较上年同期)                                 +2.0%      +2.7% 
    1400  美国NFIB小企业信心指数                         1月          --       100.40
    1500  美国JOLTS职位空缺数(万个)                     12月         495.6      497.2
    1500  美国IBD经济乐观指数                            2月          --         51.5
    1500  美国批发(趸售)库存(较前月)                    12月         +0.2%      +0.8%
                  趸售销售(较前月)                                   -0.2%      -0.3%
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       1月          --        -4.3%
              进口物价(较上年同期)                                    --       -13.0%
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                   1月          --        -0.1%  
    2300  韩国失业率                                     1月          --         3.5%
       

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值       预估值

    2月8日(日)
    2350  日本银行放款余额(较上年同期)                   1月          +2.5%        --         
    2350  日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              12月      盈余1,872    盈余3,580    

    2月9日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                            1月          -6.7%       --
                 网上招聘广告                                         +1.5%       --
    0500  日本消费者信心指数                             1月           39.1       --          
    0600  日本服务业景气判断指数                         1月           45.6       --          
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                    12月          +3.4%      +1.0%        
              经季节调整进口(较前月)                                  -0.8%      -0.4%        
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                            顺差218    顺差183      
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                     2月           12.4        3.0         
    1315  加拿大房屋开工年率(万户)                       1月          18.73      17.75        
    (完)
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