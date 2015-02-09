主要国家经济指标预测--2月10日****

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 +0.5% -0.4% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正2 0030 澳洲房屋价格指数 第四季 +1.8% +1.5% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 1月 -- 3.4% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 +0.3% -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.5% (较上年同期) -0.6% -0.3% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 持平 +0.3% (经工作日调整，较上年同期) -0.8% -1.8% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.6% +1.1% 制造业产出(较前月) -0.1% +0.7% (较上年同期) +2.0% +2.7% 1400 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 100.40 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 495.6 497.2 1500 美国IBD经济乐观指数 2月 -- 51.5 1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 12月 +0.2% +0.8% 趸售销售(较前月) -0.2% -0.3% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -4.3% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.1% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 +2.5% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余1,872 盈余3,580 2月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -6.7% -- 网上招聘广告 +1.5% -- 0500 日本消费者信心指数 1月 39.1 -- 0600 日本服务业景气判断指数 1月 45.6 -- 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 +3.4% +1.0% 经季节调整进口(较前月) -0.8% -0.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差218 顺差183 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 12.4 3.0 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 18.73 17.75 (完)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.