中国公开市场：今日共进行800亿元逆回购操作，期限14和21天--业内人士

路透上海2月10日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日进行800亿元人民币的逆回购操作，其中14天期250亿元，21天期550亿元。这是自1月下旬央行重启逆回购以来，首次进行的上述期限操作。

1月22日央行以七天期逆回购宣布重新启动公开市场资金投放，随后增加了28天期操作品种。上述两个品种的中标利率分别为3.85%和4.80%。

此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

据路透统计，本周公开市场仅有350亿元逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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