中港证券：港交所CEO称深港通今年下半年开通＂比较现实＂

路透香港2月10日 - 香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周二称，深港通于今年下半年开通是＂比较现实＂。

他在港交所午餐会上作上述表示。至于沪港通扩容，李小加称，由于目前已使用额度离总额度的差距较大，相信要过一段时间才会扩大。