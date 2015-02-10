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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 13:08 BJT

中港证券：港交所CEO称深港通今年下半年开通＂比较现实＂

路透香港2月10日 - 香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周二称，深港通于今年下半年开通是＂比较现实＂。

他在港交所午餐会上作上述表示。至于沪港通扩容，李小加称，由于目前已使用额度离总额度的差距较大，相信要过一段时间才会扩大。

沪港通开通接近三个月，截至周一（9日）为止，北向投资的沪股通总余额为2,010亿元人民币，相当于总额度3,000亿元的67%；南向投资的港股通总余额2,262亿元，相当于总额度2,500亿元的90%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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