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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 17:34 BJT

台湾汇市：台币收低，年关前出口商增多有机会止稳汇价

* 国际美元稳中偏强，亚币略走低
    * 出口商力道将决定台币年前汇价
    * 明日实质交易区间暂看31.450-31.550

    路透台北2月9日 - 台币兑美元  周一收低7分。汇银人士表示，美国非
农就业数据优于预期，亚币普遍趋贬；但受到年关前出口商抛汇增多的支撑，令台币贬幅受
限。预料明日台币仍在今日区间附近交投。
    
    交易员指出，国际美元虽因非农数据强劲而走强，但在亚洲盘美元指数 已有所下
跌，加上出口商在31.500弱方出现进场意愿，倘若出口商力道够强劲，本周台币有机会往31
.400-31.450间测试。
    
    〞出口商虽然增多，但也是看汇价，不会盲目追价...我认为还是区间。〞一位本地大
型银行交易员说。
               
    此外，在外资动向部分，尽管台股今日小幅收跌，但外资仍持续买超。一名外资银行交
易员认为，看起来外资有机会在年前将资金停泊在台湾而不撤出，这也将让台币有些支撑，
美元买盘主要仍看进口商和寿险，但年关前积极追价的可能性不高。
    
    台湾股市周一收跌0.37%且量能明显萎缩。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超32.
67亿台币，连续六个交易日买超共计291.39亿台币。 
      
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.450-31.550间。今日台币主要交易区间在31.
488-31.568，上日交易区间在31.390-31.483。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，三个月期以下的美元/台币换汇点均转为
溢价，显示美元看涨；一个月远汇 尾盘报31.555/31.565，上日收在31.655。
    
    新兴汇市部分，新兴亚洲货币周一大多下滑，由于美国就业数据强劲，令市场对美国联
邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期再度升温，而且中国疲弱的贸易数据加剧了对于该国
经济减速的担忧。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    2/9(一)：美国就业趋势指数、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)；
    2/10(二)：中国工业生产者价格指数及消费价格指数、美国NFIB小企业信心指数、美国
JOLTS职位空缺、美国批发(趸售)库存、澳洲2月消费者信心指数、里奇蒙联邦储备银行总裁
拉克尔发表演说、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)、韩国1月进出口物价；
    2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、英国央行发
布季度通胀报告、澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲外汇周会议上发表讲话、瑞典央行召开货
币政策会议、美国财政部长杰克卢访问印度；
    2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2
月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议；
    2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元
区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。
     
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币六个月期           -0.045/-0.020       -0.075/-0.055
 (完)
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