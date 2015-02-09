台湾汇市：台币收低，年关前出口商增多有机会止稳汇价

* 国际美元稳中偏强，亚币略走低 * 出口商力道将决定台币年前汇价 * 明日实质交易区间暂看31.450-31.550 路透台北2月9日 - 台币兑美元 周一收低7分。汇银人士表示，美国非 农就业数据优于预期，亚币普遍趋贬；但受到年关前出口商抛汇增多的支撑，令台币贬幅受 限。预料明日台币仍在今日区间附近交投。 交易员指出，国际美元虽因非农数据强劲而走强，但在亚洲盘美元指数 已有所下 跌，加上出口商在31.500弱方出现进场意愿，倘若出口商力道够强劲，本周台币有机会往31 .400-31.450间测试。 〞出口商虽然增多，但也是看汇价，不会盲目追价...我认为还是区间。〞一位本地大 型银行交易员说。 此外，在外资动向部分，尽管台股今日小幅收跌，但外资仍持续买超。一名外资银行交 易员认为，看起来外资有机会在年前将资金停泊在台湾而不撤出，这也将让台币有些支撑， 美元买盘主要仍看进口商和寿险，但年关前积极追价的可能性不高。 台湾股市周一收跌0.37%且量能明显萎缩。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超32. 67亿台币，连续六个交易日买超共计291.39亿台币。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.450-31.550间。今日台币主要交易区间在31. 488-31.568，上日交易区间在31.390-31.483。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，三个月期以下的美元/台币换汇点均转为 溢价，显示美元看涨；一个月远汇 尾盘报31.555/31.565，上日收在31.655。 新兴汇市部分，新兴亚洲货币周一大多下滑，由于美国就业数据强劲，令市场对美国联 邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期再度升温，而且中国疲弱的贸易数据加剧了对于该国 经济减速的担忧。 本周全球重要经济事件与数据包括： 2/9(一)：美国就业趋势指数、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)； 2/10(二)：中国工业生产者价格指数及消费价格指数、美国NFIB小企业信心指数、美国 JOLTS职位空缺、美国批发(趸售)库存、澳洲2月消费者信心指数、里奇蒙联邦储备银行总裁 拉克尔发表演说、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)、韩国1月进出口物价； 2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、英国央行发 布季度通胀报告、澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲外汇周会议上发表讲话、瑞典央行召开货 币政策会议、美国财政部长杰克卢访问印度； 2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2 月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议； 2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元 区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.560 31.490 31.488-31.610 31.560 6.69 7.06 元太外汇经纪公司 31.560 31.490 31.490-31.610 31.560 4.00 3.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.035/0.050 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.045/-0.020 -0.075/-0.055 (完)