《即时观点3》中国1月M2增速创纪录新低，新增贷款创六年来同期新高

路透上海2月13日 - 中国人民银行周五公布，1月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值，且创下纪录新低；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元，并创六年来同期新高

央行数据并显示，1月末人民币贷款余额同比增13.9%，路透调查中值为13.4%。

1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿。其中新增人民币贷款占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --1月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元 --1月末M2同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值 --1月末人民币贷款余额同比增长13.9%，路透调查中值为13.4%

欲浏览1月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--建设银行金融市场部分析师 张涛：

本月人民币贷款增加较多和新口径使用有关，旧口径测算，当月一般贷款可能低于去年同期。主要约束是银行资本金的压力，长期以来银行所有者权益和资产增速不匹配，如果资本金约束下降，银行还是愿意投放低息贷款。

M1的高增长一方面由于春节因素，另一方面由于资本市场火热。

--招商证券首席宏观分析师谢亚轩：

1月贷款为1.47万亿元，高于预期的季节性投放节奏。去年12月压制的贷款需求部分体现在本月。应对国内经济疲弱，央行延续宽信用思路，草根调研反映窗口指导授意银行增加1月信贷投放力度。从投放结构来看，中长期贷款占比持续高位。

M2同比仅为10.8%，增速低于市场预期。一方面是387号对存款和贷款口径的调整从本月开始实施，去年同业存款基数较大，近期以货币基金为代表的金融创新产品增速放缓，导致今年同业存款增量有限；另一方面是外汇占款的规模或连续第二个月大幅负增长。从今年1月起，非银同业存款纳入一般性存款口径，非银同业贷款纳入一般性贷款口径。

2015年央行货币政策将不仅限于定向调控工具，调整的节奏和方式有可能会更积极，会更加关注货币政策传导效率。低通胀的局面仍将持续给宽松政策创造条件，预计年内降息一次，降准2~3次。

--交银资管高级分析 陈鹄飞

在1月制造业PMI大幅回落跌破50荣枯线、进出口同比跌去近一成、之后在新年首月制造业PMI大幅跌破50荣枯线、进出口增速暴跌近一成、居民和工业物价同比骤降至五年新低的形势下，逆周期的“宽信用”政策正持续发力。新增贷款超预期多增，成为推动融资规模增长的主要原因。

就现阶段经济金融形势来看，随着金融市场和金融产品的不断创新，直接融资快速发展，包含债券供给等多元直接融资工具在内的社会融资规模也在不断增长，社会融资结构业已发生了显着的变化。

鉴于当前“价格中介尚未形成，而数量中介效果渐失”的新形势，未来央行货币政策调控目标或适时向包括股票、债券等多元直融工具在内的社会融资规模进行转向。

--海通证券宏观姜超、顾潇啸：

1月新增融资总量2.05万亿，同比少增5,394亿，其中人民币贷款和企业债同比多增，但委托、信托贷款和票据融资同比均大幅少增，表外融资仍是社融总量缩水的主要拖累。

1月新增贷款1.47万亿，同比多增2,899亿。但1月信贷包括对金融机构的贷款，而对实体的贷款同比仅多增1,531亿。其中企业中长贷多增1,079亿，基建投资稳增长持续发力；地产销量暂回暖，居民部门中长贷同比多增173亿；票据融资有所回升，反映节前实体经济融资需求季节性回暖；

1月M2增速大幅回落至10.8%，与社融余额增速的回落相呼应，反映经济整体信用创造仍在萎缩。1月存款同比多增1.66万亿，其中企业存款大幅多增致M1增速回升，但主要源于春节错位效应。而居民储蓄同比大幅少增，反映储蓄分流仍在继续。财政存款激增7,000亿，或是1月以来流动性短期偏紧的重要原因。

1月社融总量增速的回落预示未来半年内经济仍难见底，而货币M2增速的下行也预示着通缩风险继续加大，未来仍需加码降息、降准等宽松货币政策。此前全面降准的启动有助于降低市场化的银行理财收益率，降低存款利率上浮压力，扫清降息障碍，而再次降息或已不远。

--中金债券：

总体来看，1月份金融数据除了贷款略高于预期外，其余的都差的一塌糊涂，印证了融资需求下滑带来的货币委托的事实。此外资金外流增加也需要引起重视。社融和M2增速双双创历史新低意味着未来经济和CPI仍将承受下行压力。

在货币增速持续回落，而汇率不敢大幅贬值的情况下，加上货币市场利率偏高导致实际利率维持高位，货币条件越来越紧。如我们前期所分析的，唯一靠谱的放松方式仍是引导实际利率下行。

预计未来货币政策会有更进一步的放松举动来提振经济。债券坚决不抛弃不放弃，持券待涨。

--交通银行金融研究中心 分析师鄂永健、徐博：

当月新增贷款同比和环比均多增较多，符合预期，一方面是银行年初信贷额度充裕，提早放贷以较早获得收益。另一方面，中长期贷款增加较多表明当前信贷需求仍属稳健，可能主要是地方政府基建投资的融资需求。但当前经济形势不好，未来信贷能否保持高增长有待观察。

受存款偏离度管理的影响，银行从年初就加大存款吸收力度，这是当月新增存款较多的主因。

当月新增债券、股票融资延续活跃态势，但委托、信托等“影子融资”低迷，其上月大增属“昙花一现”，监管加强下这部分融资难以持续大幅增长。

M1增速大幅回升主要是受春节错位因素的影响，2月份会回落。M2增速不高与财政存款大幅增加有关，但剔除财政存款后当月存款依然同比多则增较多，表明还有其它原因。

--民生证券宏观团队：

新增社融2.05万亿，受表外融资拖累，新增量少于2013年1月的2.54万亿和2014年1月的2.58万亿。融资结构继续分化，随着资产证券化推进和存贷比考核放松，表外融资转向表内和直接融资是大趋势，有利于融资成本下降。

新增人民币贷款1.47万亿，其中非金融性公司新增中长期贷款6121万亿，再创历史新高，主要因为：一、年初储备项目集中投放；二、基建投资稳增长叠加债务续存压力。值得关注的是票据融资多增962亿，一般来说年初由于储备项目集中投放，票据融资都会是负增长，这只能说明当前银行风险偏好还是在收缩，即使是年初，也在用票据冲信用额度。

M2增长10.8%，增速是1986年12月以来的新低，主要因为：一、随着M2存量扩张，同比增速因基数效应回落；二、在经济有下行压力，银行风险偏好收缩时，信用派生存款的力度不够。

新增人民币存款1.7万亿，比去年同期大幅反弹主要是春节延后的影响，当然也有1月集中放贷的因素。新增财政存款高达7000亿，高于历史同期，财政支出并不积极。

宽货币需配合“宽财政：当经济下行压力较大，银行风险偏好收缩，货币派生力度不强，宽货币很难传递至实体。因此，有“水”的同时还需要有“面”，货币宽松仍会延续，降准、降息指日可待，单一的“宽货币”也有望演变为“宽财政”和“宽货币”并举。只要货币继续宽松，“股债双牛”就没有结束。

--平安证券 宏观与固收分析师 白一： M2数据比较差，大幅低于预期，另外值得注意的是本次存贷款统计口径发生了调整，分别将非银同业机构的存款和贷款计入，考虑到这个因素，我认为新增信贷可能没有市场看的这么乐观。

原因来讲，实体经济需求可能还是弱，虽然央行实行了降息，12月份信贷情况也出现了反弹，但是当时原因之一是地方政府平台赶在1月5日的时点之前冲击融资量，而1月份此因素消失，也对于信贷造成不利影响。

下一步情况要看央行是否会对于数据做出反应，即在政策上放松。我认为央行出台宽松政策是大概率事件，惟时点不好判断，可能很快，也可能一季度之后。

--兴业证券首席宏观分析师 王涵：

M2低增速和人民币贷款高增长的矛盾反映出，信贷增长未必是实体需求回升，可能是影子银行非标转表的过程，总体的货币派生能力并没有实质增强。此外，直接融资的发展也让M2增速降低。

人民币贷款中，中长期贷款占比较高，部分由于清理地方平台信托融资导致银行过桥贷款增量上升。预计受到非标入表的影响，今年表内贷款高增长或成为一种常态。

--招商银行金融市场高级分析师 刘东亮：

1月新增贷款明显好于预期，且企业户中长期贷款创出2010年以来的新高，考虑到这是在去年12月地方政府融资冲量后的结果，着实不差，信贷冲高的原因，一个可能是投资项目密集批复后的资金配套，二是年初银行加大信贷投放，前者主要依赖政策拉动，后者则要视乎风险偏好而定，不排除由于盈利压力导致银行被动加大信贷投放的可能；若如此，则后续增量可能受限，高增有待观察。

社融总量较前两年同期出现明显收缩，一方面与对表外融资的治理有关，一方面也与地方政府负债模式发生变化有关，社融规模的持续收缩不利于投资与宏观经济的企稳，但表内融资占比上升仍符合监管意图。

存款增长好于预期，但M2增速大幅回落至10.8%，创下该数据的历史新低，应与企业投资意愿低迷有关，预计1、2月的投资数据不会太理想，而外汇存款扭转了连续下滑局面，大幅增长452亿美元，显示去年下半年外汇存款的连续负增长并非因资本外流，应与银行主动调整外币负债有关。

总体而言，1月信贷与社融数据有亮点有担忧，信贷的高增无法掩盖社融的疲软，M2有失速风险，预计宏观经济偏弱的格局不会变化，央行放松货币政策的迫切性依然存在。

--国信宏观固收研究：

M2增速弱于预期。但是由于从14年9月份实施存款偏离度考核已经导致M2核算基数发生显着变化，因为其借鉴意义不大；

社融月增2.05万亿，符合预期。因为从14年8月份以来，信贷/社融比率回升到7-8成，本月该比率为7成；

信贷略超预期，特别是中长期信贷增量回升很大，在全部信贷中占比达到7成，中长期信贷增速从12月份的14.86%回升到16%，不过目前市场依然存在疑问，因为12月份的中长期信贷多增，市场怀疑是赶在1月5日前上报地方债务的虚增。

观察金融数据主要看金融变量作用在经济中的哪部分最有效，中长期信贷无疑是最直接发挥效力的部分，预计开始于2014年11月份的信贷增长，有效构筑金融底，对于一季度经济有正面推动作用。

--中信建投证券分析师 王洋

M2数据有所回落，主要还是因为外汇占款的减少，人民币的贬值和资金的流出，同业渠道的创造也比较少。

社会融资同比少增，当然去年同期就比较多。这次的少增是由于银行承兑汇票和委贷少增较多，银监会之前公布了委贷管理办法，对这方面的冲击立竿见影。这里面可能受到政策性因素的影响。

一直觉得应该有降息，物价比较低，降息的条件已经具备，只是看什么时点。之前认为是年前降准年后降息，当然降准已经落地，年后降息还是可以期待的。

另外从人民币贷款来看，非常多，增加1.47万亿。居民个贷和企业中长期贷款都非常多，说明还是投了很多钱。应该说都是在围绕稳增长，增加有效的信贷投放。

--澳新银行中国经济师 周浩

M2增速是新低，可能反映了有一部分资本外流，这应该就是导致降准的原因；信贷数据还不错，中长期贷款增加比较多，可能是基建项目上的蛮快的，很多地方在上一带一路项目，但是持续性如何还很难说。

现在看来放松是个大的趋势了，我们看今年至少还有两次降准和两次降息。

--兴业银行资金营运中心分析师 肖丽：

1月的社融和信贷比较符合预期，如果仅看这两个指标，短期内政策变化的必要性不大。但M2这么低的增速就很惊悚了，这可能和外汇占款的不佳有关，因此我们不得不怀疑，会不会很快再迎来一次降准。

利率政策方面，低通胀导致实际贷款利率偏高等原因，令降息仍然有必要，只是时点上，我们认为，要等到一季度末，因为上次降息的作用还需要一个传导过程。

--广发银行高级交易员 颜岩：

1月社融数据表现一般，贷款占比超过七成，直接融资占比明显低，不利于融资成本下降。委托、信托等融资规模同比大幅缩减，表外融资需求差说明房地产等行业资金需求动力不强。贷款中中长期贷款占比高，表明各种宽信贷政策还在发力。

M2明显低于预期，外汇占款作为基础货币投放主渠道地位已经消退。未来货币政策还是要集中在刺激经济活动的资金需求，但需求往往来自高杠杆的行业。以时间换空间，靠基础设施投资拉动经济增长的道路不会改变。降息、降准等政策很可能接二连三。

**相关背景**

--中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

--央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

--中国央行四季度货币政策执行报告强调，将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

--中国央行周二首次公布的社会融资规模存量数据显示，2014年末社会融资规模存量同比增长14.3%，至122.86万亿元人民币，为2002年末的8.27倍，年均增长19.3%。

--中国央行于2014年11-12月通过中期借贷便利（MLF）向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元人民币。

--中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低。这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。