中国新债：进出口行周四将招标增发至多160亿元四期债，期限一至10年

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透上海2月9日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(12日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币四期固息债，期限为一年、两年、五年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债为该行今年第1-3期债的第三次增发，以及第五期债的首次增发，票面利率依次为3.72%、3.75%、3.85%和3.99%。具体发行条款如下：
1-3期增发债；5期增发债
---------------------------------------------------------------
招标规模上限 均为40亿元
期限/计息方式 1/2/5/10年固息
招标时间 1/2年：2月12日上午10:00-11:00
5/10年：2月12日上午10:00-11:30
中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)；2年：多重价格中标(美国式)
起息日 1/2/5年：1月26日；10年：2月9日
缴款日 2月27日
分销期 2/12-2/27
上市日 1年：3月2日；2/5/10年：3月4日
基本承销额 无
发行手续费 1/2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。