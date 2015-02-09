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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:18 BJT

中国新债：进出口行周四将招标增发至多160亿元四期债，期限一至10年

路透上海2月9日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(12日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币四期固息债，期限为一年、两年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债为该行今年第1-3期债的第三次增发，以及第五期债的首次增发，票面利率依次为3.72%、3.75%、3.85%和3.99%。具体发行条款如下：

1-3期增发债；5期增发债

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招标规模上限 均为40亿元

期限/计息方式 1/2/5/10年固息

招标时间 1/2年：2月12日上午10:00-11:00

5/10年：2月12日上午10:00-11:30

中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)；2年：多重价格中标(美国式)

起息日 1/2/5年：1月26日；10年：2月9日

缴款日 2月27日

分销期 2/12-2/27

上市日 1年：3月2日；2/5/10年：3月4日

基本承销额 无

发行手续费 1/2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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