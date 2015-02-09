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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:18 BJT

日本数据：1月服务业景气判断指数升至45.6--内阁府

路透东京2月9日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，1月服务业景气判断指数升至45.6。

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。1月服务业景气判断指数高于12月的45.2。

调查显示，1月展望指数由前月的46.7升至50.0。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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