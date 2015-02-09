日本数据：1月服务业景气判断指数升至45.6--内阁府

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京2月9日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，1月服务业景气判断指数升至45.6。
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。1月服务业景气判断指数高于12月的45.2。
调查显示，1月展望指数由前月的46.7升至50.0。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。