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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收贬，美国就业数据强劲支撑美元

路透首尔2月9日 - 韩国韩元兑美元 周一收贬，因美国就业成长强劲数据，提振美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的可能。

韩元兑美元 收报1,094.9，上周五收报1,089.7。(完)

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