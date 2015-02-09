日本股市：因美就业数据佳而小幅收高，但中国相关疑虑限制涨幅

路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周一小幅收高，因美国公布强 劲的就业报告后日圆兑美元走软。不过中国贸易数据不佳限制了风险偏好 ，令涨幅有限。 日经指数 收高0.4%至17,711.93点，不过脱离盘中高点17,799 .49，此为1月30日以来最高。 东证股价指数 收涨0.6%报1,424.92；JPX-日经400指数<.JPXN K400>上升0.5%至12,916.95。 分析师称，虽然部分投资者因为美国就业数据出炉后日圆走软而感到 振奋，但也有些人担心，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)过早升息， 可能导致全球市场的流动性萎缩。 希腊债务形势也令投资者感到紧张。希腊政府证实拒绝延长国际救援 计划。 (完)