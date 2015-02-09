日本股市：因美就业数据佳而小幅收高，但中国相关疑虑限制涨幅

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周一小幅收高，因美国公布强 劲的就业报告后日圆兑美元走软。不过中国贸易数据不佳限制了风险偏好 ，令涨幅有限。 日经指数 收高0.4%至17,711.93点，不过脱离盘中高点17,799 .49，此为1月30日以来最高。 东证股价指数 收涨0.6%报1,424.92；JPX-日经400指数<.JPXN K400>上升0.5%至12,916.95。 分析师称，虽然部分投资者因为美国就业数据出炉后日圆走软而感到 振奋，但也有些人担心，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)过早升息， 可能导致全球市场的流动性萎缩。 希腊债务形势也令投资者感到紧张。希腊政府证实拒绝延长国际救援 计划。 (完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。