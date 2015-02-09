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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 14:34 BJT

G20会议：全球成长策略必须包括结构性改革--WSJ英美财长联名文章

路透伊斯坦堡2月9日 - 在华尔街日报周日晚间刊出的一篇联名评论文章中，美国财政部长杰克卢及英国财政大臣欧思邦指出，任何全球经济成长的政策，都必须包括结构性改革及财政与货币政策。

他们两人在文章中指出，对于改革、复苏及经济成长，希腊必须采取一套可靠且完整的作法。这篇文章是在20国集团(G20)财经首长会议前发表。(完) (编译 蔡美珍；审校　戴素萍)
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